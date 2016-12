Um das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten herrscht eine ewige Auseinandersetzung zwischen Ärzten und Apothekern. Im Aargau ist die sogenannte Selbstdispensation, also die Medikamentenabgabe durch Ärzte, grundsätzlich verboten. Eine Ausnahmebewilligung gibt es nur, wenn es keine Apotheke in vertretbarer Distanz zu einer Arztpraxis gibt.

Nun gibt es die im Thurgau domizilierte Versandapotheke «zur Rose». Dem Versandmodell «argomed» angeschlossene Ärzte übermitteln Rezepte an die Versandapotheke und diese schickt die Medikamente den Patienten zu. Zu den Aktionären der Versandapotheke zählen auch viele Ärzte. Im Jahr 2012 hat der Regierungsrat auf Intervention des Apothekerverbands entschieden, dass Aargauer Ärzte ohne Selbstdispensationsbewilligung, die Aktionäre der Versandapotheke «zur Rose» sind, sich nicht am Direktversand beteiligen dürfen. Allein durch ihre Beteiligung an der Versandapotheke und darüber hinaus durch eine Entschädigung für die Übermittlung der Rezepte sei von einem finanziellen Vorteil für die Aargauer Ärzte auszugehen, die ihre Rezepte an «zur Rose» statt an eine andere Apotheke übermitteln. Dadurch werde das Selbstdispensationsverbot umgangen.