Und das gelte auch für seine Vermutung, sagt Matter. Genau wegen dieser Vermutung stehen wir hier im Regen. Denn Matter vermutet, dass hier oben im Jahre 69 nach Christus eine der schlimmsten Schlachten stattgefunden hat, die je über das Schweizer Mittelland hereingebrochen ist. Tausende Helvetier, die sich in die Fluchtburg zurückgezogen und verschanzt hatten, wurden von den Römern getötet, viele landeten in der Sklaverei.

Von «Vocetius» zu Wöschnau?

Ausführlich geschildert hat die Schlacht am Mons Vocetius der römische Geschichtsschreiber Tacitus. Was aber Historiker und Archäologen gleichermassen zu allerlei Thesen und Spekulationen veranlasst, ist der Umstand, dass Tacitus leider nicht beschrieben hat, wo sich denn dieser Mons Vocetius genau befindet. Klar ist einzig, dass die übermächtige 21. Legion der Römer mit ihrem Heerführer Caecina in der näheren Umgebung von Vindonissa die Helvetier niedergemetzelt hat. Es herrschte Bürgerkrieg, und die Helvetier hatten sich für die falsche Seite entschieden.

Es ist schwer vorstellbar, dass in diesem nassen und friedlichen Wald einst Tausende Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Wie kommt Matter zu seiner Vermutung? «Die Helvetier waren auf der Flucht. Die Befestigung hier oben war ein guter Ort, um sich zu schützen und zu verteidigen.» Dazu komme die Nähe zu Vindonissa – und eine etymologische These: Es sei denkbar, dass der heutige Dorfname «Wöschnau» auf den Begriff «Vocetius» zurückgehen könnte.

«Ich bin nicht der Erste, der das sagt», erklärt Matter, «und es gibt natürlich auch andere, mindestens so plausible Theorien.»

So sagt etwa René Hänggi, der ehemalige Leiter des Vindonissa-Museums: «Die Helvetier dürften sich in der Nähe von Baden den Römern gestellt haben. Die Geländeform der Lägern passt gut zu den beschriebenen Eigenschaften des Mons Vocetius.» Nochmals anders sieht es die Historikerin Regula Frei-Stolba: «Sprachgeschichtlich hängen die beiden Namen Vocetius und Bözberg zusammen. Es könnte aber sein, dass mit Mons Vocetius nicht nur der heutige Bözberg gemeint ist, sondern ein grösserer Teil des Jura.»

Leben in Parallelgesellschaft

Ja, was gilt jetzt? Eppenberg, Lägern oder Jura? Georg Matter schmunzelt und sagt, das sei nicht die Frage, die ihn im Zusammenhang mit den Ereignissen im Jahr 69 nach Christus am meisten beschäftige. Er hält es auch nicht für vordringlich, dass die Solothurner Kollegen nun deswegen die Fluchtburg Buechholz archäologisch sezieren. Im Gegenteil. Was im Boden bleibe, sei gut geschützt. Und spätere Generationen von Archäologen hätten dann vielleicht auch noch effizientere Methoden.

Was interessiert ihn denn am Jahr 69 nach Christus? «Die Helvetier lebten damals in einer Parallelgesellschaft. Sie gehörten zwar zum Römischen Reich, behielten aber einen Teil ihrer Eigenständigkeit, ihrer Traditionen und Sitten. Sie lebten also eine doppelte Identität. Dann brach der Bürgerkrieg aus, und sie gerieten zwischen die Fronten», erklärt Matter. Diese Konstellation habe durchaus Parallelen zu aktuellen Bürgerkriegen, sagt Matter. Mehr über dieses Leben in der damaligen helvetischen Parallelgesellschaft herauszufinden, interessiere ihn einiges mehr als der präzise Ort der Schlacht am Mons Vocetius.

Keine Heldengeschichte

Trotzdem noch eine Frage zur Schlacht: Warum sind die Ereignisse rund um den Mons Vocetius anno 69 nach Christus nur den Historikern bekannt? Wer Glück hat, hört in der Schule allenfalls von der glorreichen Niederlage bei Bibracte. Aber das Gemetzel am Mons Vocetius taucht nicht im Geschichtsunterricht auf.

«Vielleicht hängt das damit zusammen, dass es hier keine Heldengeschichte zu erzählen gibt», sagt Matter. «Die Helvetier spielten keine rühmliche Rolle, sie wurde abgestraft und später begnadigt.»