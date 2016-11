Gemeinderat mischt sich ein

In Oberwil-Lieli hat sich auch der Gemeinderat in die Debatte um die Ausgestaltung des 8. Novembers eingemischt. Der Gemeinderat sei enttäuscht, «dass sich die Lehrerschaft von Oberwil-Lieli dem Streik der Lehrergewerkschaft anschliessen will», lässt man im amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde verkünden. Dann listet der Gemeinderat unter Regie von Andreas Glarner auf, was Oberwil-Lieli alles für seine Lehrpersonen leiste (neues Schulhaus, grosszügige Arbeitsräume, elektronische Wandtafeln) und er schliesst mit einem moralischen Appell: «Es kann aber nicht sein, dass man sich über den Abbau von Lektionen beschwert (...) und dann sogar noch Lektionen für Streikveranstaltungen der Gewerkschaften ausfallen lässt.» Am Dienstag wird man wissen, ob der Glarnersche Appell Wirkung zeitigte.

Die allermeisten Schulen gehen ganz pragmatisch und im Sinne des BKS vor. «In Baden fällt keine Schule aus», sagt Geschäftsleiter Alexander Grauwiler, «aber wer an die Kundgebung will, darf das natürlich tun». Wo nötig, werden Sonderprogramme angeboten. Ähnlich hält es auch die Schule Wohlen.

«Eine Delegation von Lehrpersonen, Schulleitung und Schulpflege wird sich an der Kundgebung beteiligen», sagt Schulsekretär Ernesto Hitz. Der Unterricht fällt aber nicht aus, sondern findet zu den gewohnten Unterrichtszeiten statt. «Allenfalls in einem etwas speziellerem Rahmen», ergänzt Hitz.

Räbeliechtli trotz Kundgebung

Beinwil am See nutzt die Kundgebung für einen Suppentag, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen ist, in Fischbach-Göslikon helfen Schulpflege und Schulleitung bei der Betreuung der Kinder, in Gipf-Oberfrick können alle Eltern die Kinder in den Hort bringen. Lehrpersonen aus Veltheim werden schwarz gekleidet und mit dunkler Brille nach Aarau reisen; derweil die Elternvereinigung in Untersiggenthal dafür sorgt, dass der Räbeliechtli-Umzug trotz Kundgebung wie gewohnt stattfinden kann. So führt die Weisung des BKS zu allerhand kreativen Aktionen und Reaktionen in den Aargauer Schulgemeinden.

Doch die schönste Geschichte kommt diesmal aus Villmergen: Die Primalehrerin erklärt ihrer Klasse, dass unter Umständen der Unterricht in Halbklassen ab dem nächsten Schuljahr nur noch beschränkt möglich ist, weil dem Kanton das Geld dafür fehlt. Worauf ein Viertklässler sich zu Wort meldet und sagt, wenn das helfen würde, damit es bleibt, wie es ist, also er würde schon zehn Franken von seinem eigenen Geld bezahlen.

Dürfen Lehrpersonen für ihre Anliegen während der Unterrichtszeit demonstrieren und ist es legitim, dass sie einmal mehr für ihre Interessen auf die Strasse gehen? Elisabeth Abbassi, die Präsidentin des Aargauischen Lehrerverbands, und Pascal Furer, SVP-Grossrat, diskutieren in "Talk Täglich" auf "Tele M1".