Wo käme dieser Steuerfussdeckel denn zu liegen?

Der Durchschnitt wird im neuen System etwas anders berechnet als bisher. Gemäss dieser neuen Berechnung liegt er heute bei 102 Prozent. Berücksichtigt man noch den Steuerfussabtausch von 3 Prozentpunkten zwischen Kanton und Gemeinden, ergäbe sich ein Ausgangswert von 99 Prozent. Der maximale Steuerfuss läge 25 Prozentpunkte darüber, derzeit also bei 124 Prozent.

Man ist via Steuerfussdeckel nach oben abgesichert, muss aber wie Sozialhilfeempfänger belegen, dass man sich ja keinen Luxus leistet. Ging das nicht anders?

Diese Gemeinden leisten sich auch heute keinen Luxus. Sie werden auch künftig ihren bisherigen Standard halten können. Wir haben für den neuen Finanzausgleich zusammen mit Gemeindevertretern Dutzende von Varianten geprüft. Alle mussten erkennen, dass es ein System, das jedem Einzelfall Rechnung trägt, nicht gibt. Der neue Finanzausgleich berücksichtigt jedoch die wirklichen Lasten korrekt. Auch sieht die Kantonsverfassung vor, dass Finanzausgleichszahlungen mit Auflagen und Bedingungen verknüpft werden können. Ist eine Gemeinde nur dank Finanzausgleich überlebensfähig, so muss sie auch ein Gleich tun und kann sich die Begrenzung ihres Steuerfusses nicht einfach von anderen Gemeinden subventionieren lassen.

Denken Sie da etwa an Attelwil, das Finanzausgleich bezieht und einen tieferen Steuerfuss hat als etwa Zofingen, das in den Ausgleichstopf einzahlt?

Ich nenne hier keine Gemeindenamen. Aber wenn Gemeinden mit einem höheren Steuerfuss ohne nachvollziehbare Gründe an Gemeinden zahlen müssen, die sich dann einen tieferen Steuerfuss leisten können, weckt das bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Gebergemeinden verständlicherweise Unmut.

Geplant ist ein Wirkungsbericht zur Reform. Könnte man also nach vier Jahren sehen, was nicht funktioniert wie gedacht, und dann feinjustieren?

Ja, der Grosse Rat bekommt damit neu die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, wenn sich etwas anders auswirken sollte als gedacht.

Was war der Auslöser für die Reform?

Der Hauptpunkt war, dass es Gemeinden mit hohen Belastungen gibt, die nach dem heutigen System keinen regelmässigen oder nur in verhältnismässig geringem Umfang Finanzausgleich erhalten. Ich denke da etwa an Neuenhof, Windisch oder Wohlen, drei Gemeinden mit hohen Steuerfüssen. Aber es haben auch Gebergemeinden gerügt, es könne doch nicht sein, dass es Empfängergemeinden mit massiv tieferen Steuerfüssen gibt als sie selbst.

Heftig diskutiert wird der 3-prozentige Steuerfussabtausch zwischen Kanton und Gemeinden. Können nicht viele Gemeinden ihren Bürgern diese 3 Prozent nicht weitergeben, was dort zu einer versteckten Steuererhöhung führen würde?

Dieses Argument ist unverständlich. Die Gemeinden müssen die Einsparungen, die sie haben, weil gewisse Kosten wie für den öffentlichen Verkehr neu voll vom Kanton übernommen werden, den Bürgerinnen und Bürgern weitergeben. Das Gesetz gibt klar vor, dass der Gemeinderat es als Steuerfusserhöhung beantragen muss, wenn er diese 3 Prozentpunkte nicht weitergeben will oder kann. Dann entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob sie eine Steuererhöhung wollen oder nicht. Das Argument ist ein Affront gegenüber den Stimmberechtigten, die man offenbar nicht für mündig genug hält, einen solchen Entscheid zu treffen. Selbstverständlich werden die Stimmberechtigten wissen, wozu sie Ja oder Nein sagen.

Falls das Volk am 12. Februar zweimal Ja sagt, wann tritt die Neuerung in Kraft?

Dann wird die Neuregelung per 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt, wobei eine mehrjährige Übergangsregelung allfällige Steuererhöhungen abfedern wird.

Was geschieht, falls das Volk einmal Ja und einmal Nein sagt?

Die beiden Vorlagen sind untrennbar miteinander verknüpft. Wird eine Vorlage abgelehnt, würde weiterhin das bisherige Recht gelten.

Wie geht es weiter, falls beide Vorlagen abgelehnt werden?

Dann gilt, was ich eben gesagt habe. Vorderhand bliebe es beim heutigen Finanzausgleich. Wir hätten zwei Möglichkeiten: einen Neuanlauf nehmen oder alles so lassen, wie es ist. Würden wir von vorne beginnen, könnte es aber Jahre dauern, bis etwas Neues vorliegt. Wir haben an der jetzigen Vorlage fünf Jahre gearbeitet, Zürich an seiner 10 Jahre, der Bund sogar 15 Jahre. Ob man allerdings für eine andere Lösung eine Mehrheit finden könnte, wäre völlig ungewiss, so etwa, wenn die Gebergemeinden oder die Steuerzahler mehr zahlen müssten als mit der jetzigen Vorlage, damit mehr Geld ausgeschüttet werden könnte.