Von den wieder kandidierenden Regierungsräten braucht sich kaum einer Sorgen zu machen, und doch: Auch sie gewinnen die Wahlen nicht einfach im Schlafwagen.

Urs Hofmann kann auf ein Unterstützungskomitee mit über 600 Mitgliedern zählen, der harte Kern traf sich gestern zum Wahlauftakt in Brugg.

Einen Tag bevor der Regierungsrat seine neuen Sparpläne präsentiert, scherte Hofmann vor «seinem» Parteivolk ein wenig aus der Kollegialverantwortung aus: Man müsse nun in den nächsten Wochen antreten und dafür kämpfen, dass «der Teil der Bevölkerung in der Regierung vertreten bleibt, der nicht einfach den Staat herunterfahren will, sondern stolz auf den Kanton ist».

Sodann ging Urs Hofmann auf die Kooperation mit den Gemeinden ein. "Der Kanton ist nur ein Teil unseres Aargaus. Entscheidend ist die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den 213 Aargauer Gemeinden", hielt Hofmann fest. Auf diese werde er weiterhin grossen Wert legen. Urs Hofmann lobte die dabei die gute Gesprächskultur mit den Verantwortlichen der Gemeinden.