Urs Hofmann kann am Wahltag feiern – das steht heute schon fest. Und zwar gleich zweimal: Am 23. Oktober wird der Sozialdemokrat im ersten Wahlgang als Regierungsrat bestätigt, und am 27. November, wenn der zweite Wahlgang ansteht, feiert Hofmann seinen 60. Geburtstag.

Hofmann würde bestreiten, dass seine Bestätigung schon im ersten Wahlgang sicher ist. Einen kleinen Hinweis, dass der ehemalige Gewerkschafter insgeheim damit rechnet, gibt die Agenda auf seiner Website. Die reicht genau bis zum 23. Oktober, dem Tag des ersten Wahlgangs, danach gibt es keine weiteren Einträge.