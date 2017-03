«Ich habe mir immer gewünscht, einen solchen Dealer zu haben wie mich.» Der Mann im Traineranzug ist überhaupt nicht nervös, schildert, was er tagsüber auf der Arbeit gemacht hat, und sagt, dass er sich auf das Gespräch mit mir freue. Wir nennen ihn Louis, ein junger Erwachsener und schon seit Jahren im Aargauer Drogenbusiness tätig.

Er beginnt zu erzählen, wie er seinen ersten Joint mit 15 Jahren rauchte und wie er immer tiefer in das Drogengeschäft rutschte: «Man wird nicht einfach über Nacht zum Dealer. Es ist ein schleichender Prozess.» Zuerst kaufte er für einen Kumpel ein, dann wurden es mehrere. Er lieferte immer, wenn er gefragt wurde. «Das hat sich wohl herumgesprochen», meint er. Bald waren es 20 Stammkunden, für die Louis regelmässig Cannabis besorgte.

Gras aus dem Darknet

Der junge Aargauer bezog seinen Stoff jahrelang von einem Dealer aus Zug, den er über einen Freund kennen lernte. Jede Woche fuhr er mit dem Zug in die Innerschweiz, um seine «Cannabis-Ration» abzuholen. «Auf der Rückfahrt mit dem Zug war ich paranoid. Ich konnte das Gras riechen.» Heute beschaffe er sich «sein Zeug» ausschliesslich im Darknet. Im alternativen Internet kann man dank einer Verschlüsselung surfen, ohne digitale Spuren zu hinterlassen. Für ihn sei dies die sicherste Variante, weil die Behörden ihm so nichts nachweisen können. Das Cannabis lässt er nach Deutschland liefern, wo er es mit dem Auto seiner Eltern abholt.

Seine Mutter war zu Beginn gar nicht einverstanden: «Sie war sehr enttäuscht von mir und hat sich selber Vorwürfe gemacht. Meine Mutter hat nicht einen weiten Horizont, für sie ist Cannabis per se schlecht.» Heute akzeptiere sie die Situation, weil ihr «nichts anderes übrig bleibt», wie Louis klarstellt. Dann hält er kurz inne, starrt in einen Garten und hebt seinen Zeigefinger: «Es ging mir nie ums Geld. Ich will nur meinen Eigengebrauch finanzieren. Gewinn mache ich keinen.»