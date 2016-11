Deshalb ist in der Tabelle rechts oben kein Betrag eingefügt. Das Geld, das nicht für Renaturierungen eingesetzt wird, bleibt in der Staatskasse. Die Regierung fügt noch ein Argument an. Die Wasserzinseinnahmen sind seit 2008 von 33 auf fast 50 Millionen Franken gestiegen, weshalb auch bei einem kleineren Anteil am Wasserzins noch ausreichend Geld da wäre. Die Regierung betont zudem, dass reine Hochwasserschutzprojekte und der Auenschutzpark losgelöst von diesem Prozentsatz finanziert werden.

Umweltverbände laufen Sturm

Die Umweltverbände WWF, pro natura Aargau, BirdLife Aargau, der Landschaftsschutzverband Hallwilersee, die Stiftung Kultur Landschaft Aare-Seetal sowie der Aargauische Fischereiverband und Jagd Aargau bekämpfen die Vorlage entschlossen. An einer eigens einberufenen Pressekonferenz betonte WWF-Präsidentin Regula Bachmann gestern in Aarau, wie wertvoll naturnahe Gewässer für Tiere und Pflanzen seien.

Für die Bevölkerung seien das bevorzugte Erholungsräume. Wenn der Prozentsatz sinke, so Bachmann, «steht nicht mehr genügend Geld zur Verfügung, die gesetzten Ziele werden nicht erreicht.» Es sei skandalös, dass der Kanton die Mittel nicht ausschöpft. Ziel sei, in den nächsten 20 Jahren 3 Prozent der verloren gegangenen Flächen in naturnahe Lebensräume umzuwandeln. Das würde durch die Vorlage behindert und verzögert.

Verbände: Genug Projekte da

Ins gleiche Horn bläst pro-natura-Geschäftsführer Johannes Jenny. Er ist überzeugt, dass die 10 Prozent ausgeschöpft werden könnten: «Es sind genug Projekte in der Pipeline.» Doch seien etwa die Sinser Auen zurückgestellt worden. Wenn einzelne Projekte nicht grad realisiert werden können, hänge dies oft mit Einsprachen zusammen. Deshalb empfiehlt WWF-Geschäftsführerin Tonja Zürcher dem Kanton, künftig Projekte bis 15 Prozent der Wasserzinseinnahmen vorzubereiten, damit man sicher 10 Prozent realisieren kann.

Viele Leute setzen sich unentgeltlich und für die Natur ein, betont Gertrud Hartmeier, Präsidentin von BirdLife Aargau. Damit leisteten sie Unverzichtbares für naturnahe Gewässer. Hartmeier: «Ohne das finanzielle Engagement des Kantons geht es aber nicht.»

In den Bächen und Flüssen gebe es 3600 künstliche Wanderhindernisse für Fische, ergänzt Kurt Braun, Präsident Aargauischer Fischereiverband. Ein Drittel aller Fisch-, Krebs- und Muschelarten seien vom Aussterben bedroht oder gefährdet. Er fordert: «Um sie vor dem Aussterben zu retten, müssen die Gewässer renaturiert werden.»

Das empfehlen die Parteien

Ja zur Anpassung des Gewässernutzungsgesetzes im Sinne der Regierung sagen SVP, FDP, CVP, BDP, EDU. Nein sagen SP, EVP, GLP und voraussichtlich die Grünen. Von den Grünen gibt es noch keine Parole. Sie fassen diese sinnigerweise erst an der Mitgliederversammlung vom 15. November – wenn viele Aargauerinnen und Aargauer schon abgestimmt haben dürften.