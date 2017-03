Man könnte einwenden: Es ist doch gar nicht so schlimm, wenn ein Kind schwarzweiss anstatt bunt zeichnet.

Das greift zu kurz. Wer den Schulweg verpasst, verpasst das halbe Leben. So kann man nicht richtig in die Welt hineinkommen.

Stellen Sie Unterschiede zwischen den Sprachregionen fest?

Ja. Im Tessin oder in der Romandie, auch in Deutschland, werden Kinder häufiger in die Schule oder den Kindergarten chauffiert als in der Deutschschweiz. Das hängt mit den Strukturen zusammen, gerade im Tessin: Dort gehen mehr Kinder früher in die Krippe. Auch gibt es mehr kleine, abgelegene Dörfer. Die Kinder müssen in ein entfernt liegendes Zentrum gefahren werden.

Die Zeichnungen zeigen auch, dass auch Eltern Fehler machen können, die ihre Kinder selbstständig zur Schule gehen lassen.

Es gibt Zeichnungen, die praktisch nur aus Fussgängerstreifen bestehen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass das Kind auf diese Verkehrssituation fixiert ist – dass das Umfeld zu eindringlich vor der Strassenüberquerung gewarnt hat. Damit setzt es dem Kind Scheuklappen auf. Folglich nimmt es die Natur nicht mehr wahr.