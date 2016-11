Vor einem halben Jahr war Kantonsingenieur Rolf H. Meier noch zuversichtlich, dass die Umfahrung Mellingen nun bald gebaut werden könnte. Doch nun zeigt sich: Der Optimismus nach einem für den Kanton positiv ausgefallenen Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission war verfrüht. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von VCS und WWF Aargau gegen das Projekt gutgeheissen. Im Urteil, das die beiden Umweltverbände am Mittwoch publik machten, geht es um die Fragen, wie gross der Verlust an Kulturland durch das Projekt ist und ob der Grosse Rat den Richtplan anpassen muss.

Die Umfahrung soll Mellingen vom Durchgangsverkehr entlasten – heute fahren täglich rund 17 000 Autos durch die Mellinger Altstadt mit ihrem Ortsbild von nationaler Bedeutung. Das 1,9 Kilometer lange und 37 Millionen Franken teure Projekt – das Stimmvolk hat den Baukredit im Jahr 2011 gutgeheissen – besteht aus zwei Teilen. Der Regierungsrat zählte den Landverlust für die beiden Abschnitte zusammen und nahm am ersten Projektteil kleinere Anpassungen vor.

Weiter rechnete die Regierung vor, der Landverlust betrage netto rund 2,7 Hektaren. Damit wurde der Grenzwert von 3 Hektaren nicht erreicht, der gemäss kantonalem Recht einen Richtplanbeschluss des Parlaments nötig macht. Das Bundesgericht akzeptiert die Aufteilung des Projekts in zwei Abschnitte aber nicht. Die geplante Umfahrung Mellingen sei stattdessen als Gesamtvorhaben zu betrachten. Damit hoben die obersten Richter ein Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts auf. Dieses hatte zuvor den ersten Abschnitt an den Regierungsrat zurückgewiesen, den zweiten jedoch genehmigt. Mit diesem Entscheid habe das Verwaltungsgericht die Vorgaben des kantonalen Richtplans «in willkürlicher Weise missachtet», kritisiert das Bundesgericht in seinem Urteil.