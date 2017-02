Als ob sie es geahnt hätten: Weil es im letzten Sommer noch viel zu viele Schwäne am Hallwilersee gab und Klagen wegen der zunehmenden Verkotung der Wiesen laut wurden, sollte der Bestand im Jahr 2017 dezimiert werden. Die Schwäne sollten aber nicht

abgeschossen werden, sondern der Plan war viel raffinierter. Man wollte die frisch gelegten Eier anstechen, um sie dadurch unfruchtbar zu machen. Auf diese Art hätte man den Bestand der Schwanenkolonie steuern können und die Schäden wären klein geblieben. Doch nun stellt sich heraus, dass die vorgesehene Geburtenkontrolle gar nicht notwendig sein wird. Denn die Schwäne haben bereits reagiert: Viele haben den Hallwilersee, wo sie so zahlreich nicht mehr erwünscht sind, aus eigenem Antrieb verlassen.

Doch keine Geburtenregelung?

Dies stellte die Vogelwarte Sempach fest, als man im November die Wasservogelbestände am Hallwilersee erfasste. Gemäss einer Meldung des Regionaljournals Aargau/Solothurn von Radio SRF zählte man nur noch 45 Schwäne, im Vorjahr waren es noch 66 gewesen.

Erwin Osterwalder von der Sektion Wald und Fischerei im Aargauer Umweltdepartement bestätigte die Meldung des Regionaljournals. «Schwankungen im Bestand sind an sich nichts Aussergewöhnliches», sagt Osterwalder. Dass nun aber gleich rund ein Drittel der Schwäne dem Hallwilersee den Rücken kehrt, dafür hat auch Osterwalder vorerst keine eindeutige Erklärung.

Der Experte vermutet, dass einige Schwäne den kalten Winter nicht überlebt haben, dass andere sich nun an anderen Gewässern niedergelassen haben; sei es an Gewässern im Aargau oder in angrenzenden Kantonen. Genauere Informationen erhalte man erst, wenn ein beringter Hallwilersee-Schwan gefunden werde. Nachdem die Schwäne nun ihre Population am Hallwilersee eigenverantwortlich geregelt haben, ist offen, ob es nun auch noch die Einmischung der Menschen braucht. Die beiden Kantone Aargau und Luzern werden das weitere Vorgehen gemeinsam beraten.

Mit eigenem Fanclub

Grundsätzlich ist der weisse Höckerschwan am Hallwilersee ja willkommen und beliebt. Er hat sogar einen eigenen Fanclub: Seit 1902 beschäftigt sich die «Schwanenkolonie Hallwilersee» mit dem stolzen Tier. Doch seit einigen Jahren darf der Verein den Bestand der Schwäne nicht mehr selber regulieren. Früher zog eine Truppe unter Leitung von «Schwanenvater» Hans Häfeli von Nest zu Nest und eliminierte die überzähligen Eier. Die Folge des Verbots war die stetig wachsende Population; dazu kam, dass die Schwäne ständig gefüttert wurden. Und so ein prächtiges Leben am Hallwilersee geniessen konnten. Doch jetzt sind die schlausten der Schwäne offenbar weitergezogen.