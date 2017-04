Im Vergleich zu Ärzten, Landwirten und Ingenieuren sind Mittelschullehrer nicht in den Grossen Rat des Kanton Aargau wählbar. Da sie vom Kanton angestellt sind, ist ihr Beruf laut kantonaler Gesetzgebung unvereinbar mit einer Politkarriere.

"Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis des kantonalen Rechts stehen", können nicht dem Grossen Rat angehören,heisst es im kantonalen Unvereinbarkeitsgesetz.

Ein alter Zopf?

Dieses sei ein alter Zopf, meint Kantonsschullehrer Michael Stutz gegenüber TeleM1. Stutz unterrichtet seit 12 Jahren Wirtschaft und Recht an der Kanti Baden und würde gerne im Parlament in Aarau politisieren. 2009 kandidierte er für die CVP für den Badener Einwohnerrat.

Stutz empfiehlt einen Blick über die Kantonsgrenze: In Bern, Basel-Stadt, Basel-Land, Zürich und Solothurn ist die Mitwirkung von Lehrern im Parlament uneingeschränkt oder grundsätzlich gestattet. "Früher, als wir Kanti-Lehrer vom Regierungsrat gewählt wurden, waren Interessenkonflikte eher möglich", so Stutz. Heute aber seien die Kantonsschulen autonom. Lehrpersonen werden direkt von der Schulleitung angestellt. Daher gebe es "keinen Grund für ein Politik-Verbot".

2012 wurde das Anliegen abgelehnt

Dem widersagte der Regierungsrat im Jahr 2012, als er eine Anfrage der Aargauer CVP/BDP-Fraktion betreffend Wählbarkeit der Mittelschullehrpersonen in den Grossen Rat ablehnte. Kanti-Lehrer werden zwar direkt von der jeweiligen Schulleitung angestellt. Diese werden jedoch ihrerseits vom Departement Bildung, Kultur und Sport ins Amt berufen, was die Lehrer unzweifelhaft zu Angestellten des Kantons macht.

Erneuter Vorstoss der CVP

Die CVP will nun noch einmal gegen das Politik-Verbot vorgehen: "Wir nehmen einen neuen Anlauf für einen Vorstoss, um Rechtsgleichheit zu schaffen", sagt Marianne Binder, CVP-Präsidentin des Kanton Aargau.

Gegen die CVP in den Ring steigt die SVP. Sie hat schon früher gegen Kanti-Lehrer im Grossen Rat gekämpft. "Heute besteht das Problem, dass es zu viele Lehrer im Grossen Rat hat – sie üben faktisch eine Dominanz im Parlament aus", argumentiert Jean-Pierre Gallati, Fraktionschef der SVP Aargau. Rund 15 Personen der 140 Ratsmitglieder sind hauptberuflich in einer lehrenden Funktion tätig, wie die Personalliste des Grossen Rats zeigt. Gallati schlägt vor, auch die Volksschullehrer aus dem Grossen Rat auszuschliessen.

Dass die Lehrer-Lobby mit den Kantilehrern im Grossen Rat zu viel Einfluss gewinnen könnte, ist laut dem Aargauer Lehrerverband nicht haltbar. Schliesslich würde, wenn ein Grossrat unmittelbar von einer Angelegenheit betroffen sei, die Ausstandsregelung zur Anwendung kommen. Diese verhindert, dass Interessen kollidieren.

Was der Gymilehrer nicht darf, darf der Seklehrer

Zu solchen Hypothesen will sich Urs Meier, der stellvertretende Staatsschreiber der Staatskanzlei, nicht äussern. Zum kritisierten Gesetz sagt er Folgendes: "Mittelschullehrern ist es verboten, in den Grossen Rat gewählt zu werden, weil sie sonst beispielsweise die Befugnis hätten, über ihre eigenen Löhne zu bestimmen." Auch werden im Parlament Entscheidungen zu Anstellungsverhältnis gefällt, von denen die Lehrpersonen direkt betroffen wären – und auf die sie Einfluss nehmen könnten. Die Lehrer wären Aufseher und Beaufsichtigte zugleich: "Diese Doppelrolle kann nicht gut funktionieren", so Meier.

Die Nichtwählbarkeit-Regel treffe auf alle Staatsangestellten zu, die Lohn vom Kanton beziehen würden. Also auch auf Gerichtsdiener, Mitarbeiter im Grundbuchamt und alle anderen Staatsangestellten – mit Ausnahme der Volksschullehrer. Diese sind von den Gemeinden angestellt. Ähnliches würde gemäss Meier die Berufsgruppe der Polizisten betreffen: Ein Kantonspolizist habe Grossrats-Verbot. Einem Gemeindepolizisten hingegen stehe zur Politkarriere zumindest rechtlich nichts im Weg.