Dann bewegt sich der Zug über die Bahnhofstrasse zum Grossratsgebäude. Die Stadtpolizei wird die Bahnhofstrasse ab ca. 13 Uhr bis ca. 14 Uhr für den Verkehr sperren. Busse werden umgeleitet. Die Besammlung der Demonstrationsteilnehmenden – die vom alv dringend aufgerufen werden, den öV zu nutzen – ist um 13 Uhr auf dem Bahnhofplatz. Dann bewegt sich der Zug über die Bahnhofstrasse zum Grossratsgebäude.

Laut Stadtpolizeichef Daniel Ringier ist man auch vorbereitet, falls in der Oberen Vorstadt nicht alle Demoteilnehmer rund ums Grossratsgebäude Platz finden. Eine Option ist dann, während der Demonstration den Verkehr von Entfelden her kommend am Turbinenkreisel über die Hintere Bahnhofstrasse umzuleiten, bzw. von Schönenwerd her Richtung Entfelden über die Bahnhofstrasse.

Sieben Reden angekündigt

Die Demonstration selbst vor dem Grossratsgebäude dauert bis mindestens 14.30 Uhr, längstens bis 15 Uhr. Es werden sieben Referentinnen und Referenten sprechen: Elisabeth Abbassi (alv), Beat Petermann (VSLAG), Franco Corsiglia (VASP), Susanne Menegaldo (Schule und Elternhaus), Walter Iseli (KAPO), Silvia Dell’Aquila (vpod) und Marco Piovanelli (Syna).

Betreuung gewährleistet

Laut Manfred Dubach kommen die Lehrkörper mancher Schulen geschlossen zur Demo, andere schicken Teilgruppen. Dubach: «Je nachdem, wie viel Widerstand oder im Gegenteil Unterstützung es von den örtlichen Schulpflegen gab.» Er wisse von keiner Schule, in der in der Abwesenheit der Lehrer die Betreuung der Schulkinder nicht sichergestellt sei.

Auch die Kantonspolizei werde präsent sein, sich aber im Hintergrund halten, so Dubach.

Von allfälligen Aktionen ungebetener Demogäste (schwarzer Block) ist Dubach nichts bekannt: «Die letzte Demonstration verlief vollständig friedlich. Das soll wieder so sein.»