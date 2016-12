Dass der Türke länger in der Schweiz wird bleiben dürfen, muss allerdings stark bezweifelt werden. Darüber müssen die Aargauer Behörden spätestens dann entscheiden, wenn er seine Aufenthaltsbewilligung wieder verlängern lassen will. Dabei werden sie nicht zwingend zur Ansicht kommen müssen, dass er in einer Scheinehe mit jener Mazedonierin lebte. Es reicht, wenn es zur Ansicht kommt, dass diese Verbindung weniger als drei Jahre lang "von einem tatsächlichen Ehewillen getragen war", wie das Bundesgericht schreibt. Schon das Verwaltungsgericht meinte: "Der Beschwerdeführer muss sich die Frage gefallen lassen, ob er mit seiner mazedonischen Ehefrau tatsächlich eine echte Lebensgemeinschaft eingegangen ist, oder ob er die Ehe nicht viel mehr aus rein ausländerrechtlichen Motiven geschlossen hat."

In einem sehr ähnlichen Fall hat das Aargauer Amt für Migration und Integration einem Kosovaren die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert. Dieser hatte sich nach 5½ Jahren Ehe in der Schweiz von einer Landsfrau scheiden lassen, ehe er per Familiennachzug seine erste Frau, die auch er früher nach Brauch geheiratet hatte, sowie die gemeinsamen Kinder aus der Heimat in die Schweiz holen wollte.

Urteil 2C_66/2016