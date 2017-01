weit war der Weg für die Polizisten nicht, als ihnen am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr eine Auseinandersetzung an einer Eritreer- Party in Aarau gemeldet wurde. Im Gemeinschaftszentrum Telli, nur ein paar hundert Meter vom Kommando der Kantonspolizei entfernt, war es zu einer Schlägerei und Messerstecherei gekommen.

Die Patrouillen hätten mehrere betrunkene Eritreer und vier verletzte Personen vorgefunden. «Offenbar ist der Alkohol ein Problem für Eritreer», sagte Max Suter, Mediensprecher der Kapo Aargau gegenüber Tele M1. Es sei in der Vergangenheit «immer wieder» zu Auseinandersetzungen gekommen, bei welchen Alkohol im Spiel war. Ein kurzer Blick in die Polizeimeldungen des vergangenen Jahres bestätigt dies.

Bei fast jeder gewalttätigen Auseinandersetzung unter Eritreern hatte es die Polizei mit Betrunkenen zu tun. Polizeisprecher Bernhard Graser sagt: «Es ist nicht so, dass diese Leute Alkohol schlecht vertragen.» In den meisten Fällen würden sie einfach zu viel trinken, oft würden Werte von 1 Promille oder mehr festgestellt.

Polizei meldet nicht jeden Fall

Graser sagt weiter, das Phänomen der Eritreer-Schlägereien sei vor vier, fünf Jahren erstmals im Aargau aufgetreten und beschäftige die Polizei seither regelmässig. «Es gibt zwei Gruppen: die älteren Eritreer, die schon länger hier sind, wie beim Vorfall am Sonntag in Aarau oder bei der Schlägerei nach einer Party in Rohr. Und die jungen, teilweise minderjährigen Eritreer, die noch auf ihren Entscheid waren, in den Asylunterkünften leben, sich oft am Bahnhof treffen und gemeinsam Bier trinken.»