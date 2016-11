Wie passen diese beiden Haltungen denn zusammen? Ist man nicht per se für das eine oder das andere?

Für mich passt das zusammen. Weil ich es nüchtern sehe. Es macht für mich keinen Sinn, gegen Fortschritt zu sein. Erneuerbare Energien sind im Trend. Aber man muss ja auch sehen, was machbar, was realistisch ist. Der sofortige Ausstieg aus der Kernenergie ist keine Option.

Das würde ja auch Ihre berufliche Zukunft bedrohen.

Nicht wirklich, weil es qualifiziertes Personal bräuchte, das die Kernkraftwerke stilllegen und zurückzubauen müsste.

Was fasziniert Sie so an der Arbeit in einem Kernkraftwerk?

Wir haben eine Kernspaltung! Das ist so komplex, so besonders. Diese ganzen physikalischen Prozesse. Auch die Frage nach der Sicherheit ist sehr spannend. Meine Arbeit ist extrem vielfältig. Ich lerne hier als Automatiker viel mehr als meine Kollegen in anderen Betrieben. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich fachlich so viel lerne.