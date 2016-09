Nachdem aus einem in Liestal ins Auge gefassten Standort offenbar nichts geworden ist, soll sich nun der Aargau für die Einrichtung eines Ausreisezentrums zur Verfügung stellen. Das fordert die Grossratsfraktion der Grünen in einer am Dienstag eingereichten Motion.

Die Grünen begründen ihr Anliegen nicht etwa mit humanitären Verpflichtungen oder dergleichen, sondern mit einem handfesten Vorteil für den Aargau und seine Gemeinden: Für den Betrieb der Bundeszentren sorgt vollumfänglich das Staatssekretariat für Migration.

Plätze in einem Bundesasylzentrum werden aber dem Aufnahmesoll des Standortkantons angerechnet. Dadurch würden weniger Zuweisungen mit Integrationsauftrag an die Gemeinden erfolgen, was diese entsprechend entlaste, heisst es in der Begründung der Motion. Nebenbei bringen Aufbau und Betrieb eines Bundesasylzentrums auch Aufträge für das lokale Gewerbe in eine Standortregion.

Kanton: «Schon länger ein Thema»

Die Grünen setzen deshalb darauf, dass sie auch von bürgerlicher Seite Unterstützung für ihren Vorstoss erhalten werden. Mit ihrer Regierungsrätin Susanne Hochuli haben sie sich sowieso abgesprochen, da rennt der Vorstoss offene Türen ein bzw. könnte bestenfalls für einen breit abgestützten Support einer ohnehin verfolgten Linie sorgen: Die Schaffung eines Bundeszentrums im Aargau sei schon länger ein Thema, bestätigt Hochulis Sprecher Balz Bruder.

Impressionen aus der unterirdischen Asylunterkunft in Aarau: