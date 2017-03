Weniger Tötungsdelikte

Der Jahresbericht zeigt: Die Aargauer Polizistinnen und Polizisten haben 2016 gut gearbeitet. Weniger Einbrüche, weniger Gewaltstraftaten, weniger Unfälle, bei denen Verkehrsteilnehmer verletzt wurden oder ums Leben kamen (siehe rechts). Im letzten Jahr gab es zwei vollendete und 13 versuchte Tötungen. Das sind 6 weniger als 2015. Alle Tötungsdelikte wurden rasch aufgeklärt.

Auch die grösste Kennziffer, die Anzahl aller registrierten Delikte nach Strafgesetzbuch, wäre theoretisch zurückgegangen. Aber eben nur theoretisch. Praktisch wuchs sie von 30 500 auf fast 36 000 an. Grund ist ein einziges Ermittlungsverfahren: der Anfang Jahr publik gewordene Fleischskandal in Baden. In der örtlichen Manor-Filiale hatten Metzgereimitarbeitende abgelaufenes Fleisch neu etikettiert und konventionelles als biologisches ausgegeben – in 3920 Fällen.

Nach Strafgesetzbuch wird jede Tat doppelt gezählt; als Betrug und als Urkundenfälschung. Diese 7840 Straftaten verzerren die Statistik insgesamt, aber auch unter den Bezirken. Es ist zwar normal, dass Baden als bevölkerungsreichster Bezirk die Aargauer Kriminalstatistik anführt, aber 9500 Straftaten «Vorsprung» auf den Bezirk Aarau sind dann doch ungewohnt happig.

Bis im Frühling war es hauptsächlich der Vierfachmord Rupperswil, der das Korps beschäftigte. Kommandant Leupold schreibt, «in einem eigentlichen kriminalistischen Kraftakt» sei es gelungen, den Täter rasch zu identifizieren und am 12. Mai festzunehmen. Markus Gisin, Chef der Kriminalpolizei, betont: «Der Ressourceneinsatz in diesem Verfahren war enorm.» Gegenüber dem Vorjahr hätten die Personalstunden in diesem Bereich um 53 Prozent zugenommen.