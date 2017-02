Ziemlich unpolitisch – so präsentieren sich die meisten Aargauer Politiker bei WhatsApp. Ausnahmen sind das grüne Herz bei Nationalrat Jonas Fricker und der Spruch «für die direkte Demokratie» bei SVP-Amtskollege Luzi Stamm. Wer nach SP-Nationalrat Cédric Wermuth (Status: offline, gestern mehrfach online) sucht, findet die Comicfigur Pinky. Diese stammt aus der Serie «Pinky and the Brain», die Protagonisten sind sprechende Labormäuse, die in jeder Folge die Weltherrschaft an sich reissen wollen, aber regelmässig scheitern.

Auch andere sind am Profilbild nicht erkennbar: SP-Ständerätin Pascale Bruderer zeigt winterliche Berge, ihre frühere freisinnige Kollegin Christine Egerszegi ein Foto mit Rosen und drei Blumen-Emojis dazu, SP-Nationalrätin Yvonne Feri ein Holzhaus von innen (vielleicht ein Bild von ihrer Eritrea-Reise?), Grünen-Grossrätin Irène Kälin einen Schnee-Engel, FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger ein sommerliches Seefoto und SVP-Grossrätin Martina Bircher ein Bild ihres Hundes, verbunden mit einer Liebeserklärung.

So präsentieren sich die Aargauer Politiker auf WhatsApp: