Warum bleibt es trotz Super-Ratings unter dem schweizerischen Durchschnitt?

Der Zusammenhang mutet paradox an, aber eine hohe Standortattraktivität kann sich zeitlich verzögert auch negativ auf das Wachstum auswirken. Da der Standort Aargau schon relativ lange attraktiv ist, hat er in der Vergangenheit Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen angezogen. Darunter finden sich auch viele produzierende Unternehmen, die etwa zur Maschinenindustrie oder Elektrotechnik-Branche gehören. Gerade diese Unternehmen haben heute zum Teil Probleme aufgrund des starken Schweizer Frankens und aufgrund des Strukturwandels. Sie weisen in den letzten Jahren kaum positive Wachstumsraten auf. Beim Wachstum gilt aber dasselbe wie auch bei Unternehmensgewinnen: man darf nicht zu stark auf kurzfristige Entwicklungen fokussieren, schon gar nicht, wenn es um die Nachhaltigkeit geht.

Warum ist das Durchschnittseinkommen im Aargau im schweizerischen Vergleich unterdurchschnittlich?

Das geringere Durchschnittseinkommen im Aargau im Vergleich zur Schweiz hängt vor allem am Branchenmix. Die mit grossem Abstand führenden Kantone Basel Stadt und Zug erzielen ihre hohen Werte mit der Pharmaindustrie bzw. Finanzdienstleistungen und Rohstoffhandel. In diesen Branchen ist die Arbeitsproduktivität sehr hoch. Diese hohen Werte lassen sich in anderen Kantonen nicht erreichen, das wäre auch gar nicht erstrebenswert. Branchen mit hoher Produktivität schaffen heute kaum mehr Arbeitsplätze, und wenn der Kanton Aargau nur noch auf hohe Produktivität setzt, hat er bald auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Der breit gefächerte Branchenmix ist auch eine Stärke des Kantons Aargau, der dabei hilft, die Arbeitslosenquote tief zu halten.

Inwiefern könnte man die Rahmenbedingungen verbessern?

Die wichtigsten Rahmenbedingungen lassen sich auf kantonaler Ebene nicht beeinflussen. Es geht hier um die Konjunktur im Ausland oder auch den Wechselkurs. Auf kantonaler Ebene bleiben dann üblicherweise Faktoren wie Erreichbarkeit, Steuerbelastung oder die Verfügbarkeit von Hochqualifizierten. Da der Kanton Aargau bei diesen Faktoren aber relativ gut abschneidet, sind die Möglichkeiten zur Verbesserung beschränkt. Vor allem sollte man darauf achten, die bürokratischen Hürden tief zu halten, was zwar immer betont, aber selten getan wird.

Auf welche Zukunftsbranchen sollte der Aargau setzen?

Es ist gefährlich, nur auf bestimmte Branchen setzen zu wollen. Kantone versuchen immer wieder, sogenannte «innovative Branchen» zu fördern, was zu vielen hektischen Aktivitäten aber nur selten tatsächlich zu mehr Innovationen führt. Innovation findet heute in allen Branchen statt und es geht darum zu überlegen, wie bestehende Wirtschaftsstrukturen sinnvoll weiterentwickelt werden können. Auch absolute Low-Tech Branchen wie Landwirtschaft oder das Gastgewerbe können innovativ sein, ohne dass Innovation jedes Mal mit Industrie 4.0 zu tun hat. Innovationen bestehen beispielsweise auch aus der Entwicklung neuer Konzepte, die den Verkauf von mehr diversifizierten Produkten ab dem Bauernhof fördern.