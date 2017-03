Montana erlebte am Samstag ein grosses Fest. Unter den Gästen: der Schweizer Botschafter und der stellvertretende bulgarische Wirtschaftsminister. Hier, im Nordwesten Bulgariens, eröffnet die Dintiker Max Urech AG ihren neuen Produktionsbetrieb. 30 Mitarbeiter werden künftig in den modernen Hallen der Tochterfirma Palemontech Metall- und Gitterboxen herstellen, die mit Gabelstaplern transportiert werden können.

Geschäftsführer André Urech reist bereits seit 30 Jahren nach Bulgarien – von dort hat sein Vater damals Stapler importiert. Dennoch sagt Urech, er habe Neuland betreten, als er vor vier Jahren die bulgarische Firma übernommen hat. Bereut habe er den Entscheid bisher nicht, auch nicht, als er eine Baubewilligung für den Neubau benötigte. «Das ging erstaunlich schnell, ich habe mit Problemen gerechnet.» Allerdings, so räumt er ein, habe es zwischenzeitlich die Hilfe der bulgarischen Botschafterin gebraucht. Meglena Plugtschieva heisst die Gelobte, die in ihrer kurzen Ansprache am Wirtschafts- und Kooperationsforum Schweiz - Bulgarien vergangene Woche an der Lenzburger Berufsschule die Vorzüge ihres Heimatlands hervorhebt – etwa den europaweit rekordtiefen Steuersatz von zehn Prozent.

«Richtiger Entscheid, richtige Zeit»

Davon profitiert auch die Dintiker Firma Howag. Der Kabelproduzent eröffnete 2014 eine Fabrik in Targovishte – wenige Monate vor dem Frankenschock. «Die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit», sagt deshalb Geschäftsführer Eugen Peterhans. «Erfolgsstory einer Schweizer Firma in Bulgarien», lautet der Titel seines Referats, das er am Lenzburger Forum hält. «Eine interessante Gegend, um zu produzieren», sagt er – bevor er zu einer Lobeshymne auf Land und Leute ansetzt. Diese wird so überschwänglich, dass die Botschafterin danach ans Rednerpult tritt und sagt: «Er ist der bessere Botschafter für Bulgarien, als ich es bin.»