«Nichts abgeben, ist das Dümmste»

Am Kursabend erklärt Stefan Fischer, Treuhandexperte und Vorstandsmitglied der Schuldenberatung Aargau-Solothurn, den Teilnehmern das Steuersystem. Seine Botschaft: Das Ausfüllen der Erklärung lohnt sich. «Nichts abzugeben, ist das Dümmste, was Sie machen können», warnt er. Einerseits werden die Bussen, die darauf folgen, immer höher. Andererseits werden die Säumigen dann vom Steueramt eingeschätzt, was meist zu einer höheren Steuerrechnung führt.

Nicht eingereichte Erklärungen zählt Barbara Zobrist denn auch zu den zentralen Gründen, die in die Schuldenspirale führen können. Ihr Rat an die Betroffenen: «Steuererklärungen ausfüllen und Steuerschulden nicht auf die lange Bank schieben.»

Bei der Schuldenberatung Aargau-Solothurn, die diesen März ihr 20-Jahr-Jubiläum feiert, können sich Betroffene Hilfe holen. Der durchschnittliche Ratsuchende ist männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, verfügt über ein Einkommen um die 5000 sowie Schulden um die 80'000 Franken. Meistens wird die Abwärtsspirale durch ein einschneidendes Erlebnis ausgelöst: eine Scheidung, der Verlust der Arbeitsstelle, eine Krankheit oder die Geburt eines Kindes.

Säcke voller Rechnungen

In der Regel ist der Leidensdruck schon sehr gross, wenn sich jemand bei Zobrist und ihrem Team meldet. Das macht ihre Aufgabe nicht einfacher, im Gegenteil. «Je länger man zuwartet, desto schwieriger wird es», sagt sie. Hin und wieder tragen Betroffene ihre unbezahlten Rechnungen in Säcken in Zobrists Büro.

Das Vorgehen ist danach immer das gleiche: Alles auf den Tisch legen, Überblick verschaffen, Lösung suchen. Letztere kann heissen: Schuldensanierung. Ein Vorgehen, das von Barbara Zobrist und ihren Mitarbeitern viel Verhandlungsgeschick abverlangt: Sie müssen die Gläubiger davon überzeugen, dass ihr Vorschlag ein für alle Beteiligten bestmögliches Resultat darstellt, auch wenn die Gläubiger auf einen Teil ihrer Schulden verzichten müssen.