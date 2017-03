Auch die Schulen müssen ihren Sparbeitrag leisten, wenn es nach der SVP geht. Grössere Klassen und weniger Heilpädagogen, Logopäden und Psychologen sollen kostensenkend wirken. Ausserdem postuliert die Rechtspartei den Abbau von Fachstellen wie jenen für Gleichstellung, Alter oder Integration.

Grüne befürchten massive Steuererhöhungen

Anderer Meinung sind die Grünen: Das Problem liege bei den Einnahmen, nicht bei den Ausgaben. Sie schreiben in ihrem Communiqué von einer "völlig verfehlten Finanzpolitik". Sie machen die Steuersenkungen in den Jahren vor 2014 für das Loch in der Kantonskasse verantwortlich. Darum müsse man sich entweder von wesentlichen Leistungen des Staates verabschieden oder die Steuern massiv erhöhen.

Die Grünen befürchten jetzt einen "massiven Abbau", insbesondere in den Bereichen Umwelt, Kultur und bei der Bildung. Verantwortlich für diese Misere sei die bürgerliche Mehrheit im Kanton. (mwa)