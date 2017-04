Auf dem politischen Parkett ist die SVP-Frau vorangekommen. Bei den Nationalratswahlen 2015 hatte sie erst den zweitletzten Platz geschafft. Bei den Grossratswahlen 2016, die nur drei Monate nach ihrem Umzug in den Bezirk Lenzburg stattfanden, erreichte sie bereits den zweiten Ersatzplatz. Kürzlich wurde sie zur Vizepräsidentin der SVP Aargau gewählt. Und im Herbst dürfte ihr der Sprung in den Gemeinderat von Meisterschwanden gelingen. Sie sei von der Ortspartei, deren Vorstand sie angehöre, angefragt worden, ob sie für die Nachfolge des zurücktretenden Marcel Meyer kandidieren wolle, erklärte Michelle Rütti dem «Wynentaler Blatt». Sie habe «mit Freude zugesagt».

Michelle Rütti weiter: «Letzten Freitagabend war ich seit langem wieder einmal in Aarau, und ich muss Ihnen sagen, dass es mir ein Graus ist, wenn ich daran denke, dass meine Tochter im Teenageralter in den Ausgang geht. Es hat Männerscharen von Eritreern im Bahnhof und in der Stadt. Das gefährdet unsere Sicherheit, von den Kosten ganz abgesehen. Das macht mir Angst.» (uhg)