Die Bezirksgerichtspräsidentin Franziska Roth ist eine politische Newcomerin. Die Kandidatin der SVP will am 27. November den fünften Sitz in der Aargauer Regierung erobern. Mit dem Wahlkampf, der seit ihrer Nomination im April läuft, macht sie die ersten grössere Erfahrungen in der Aargaer Polit-Welt. «Ich finde alles sehr spannend, wie es in der Politik läuft», sagt sie dazu am Dienstag auf Tele M1.

Sie habe immer damit gerechnet, reelle Chancen zu haben - auch am Anfang, als noch nicht klar war, dass Regierungsrätin Susanne Hochuli (Grüne) nicht mehr antreten werde - «auch wenn es schwerer gewesen wäre, gegen eine wiederantretende Kandidatin anzutreten».

Für Roth war es eine Lektion, dass sie sich mit ironisch gemeinten Aussagen in die Nesseln gesetzt hat, wie sie im Wahltalk Moderator Christian Dorer erklärte. So wolle sie künftig in der Öffentlichkeit auf solche Sprüche verzichten. Hingegen werde sie aber «kein Blatt vor den Mund nehmen», sich aber «ab und zu diplomatischer ausdrücken».

Roth erntete in den vergangenen Wochen viel Kritik, auch aus dem bürgerlichen Lager, das gespalten ist, seit Maya Bally von der BDP angekündet hat, für den zweiten Wahlgang anzutreten. Alt Regierungsrätin Stephanie Mörikofer bezeichnete Roth am Parteitag der FDP als «Kröte, die man schlucken müsse». Roth entgegnete im TalkTäglich, dass sie sich nicht als Kröte sehe. Woher aber diese Kritik?

Roth interpretiert sie als Bedenken, weil sie eine Quereinsteigerin sei– «oder es liegt an meiner Parteizugehörigkeit».

Im direkten Vergleich mit Maya Bally sieht Roth ihren Vorteil darin, dass sie eine grosse Partei im Rücken hat. «Das macht politische Geschäfte einfacher.»