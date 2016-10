Im Vorfeld wurde schon spekuliert, die SVP könnte für den zweiten Wahlgang das Pferd wechseln. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das jetzt kein Thema mehr ist?

Das war immer nur ein Thema in den Medien, aber nicht in der Partei. Wir sind immer zu hundert Prozent hinter unserer Kandidatin Franziska Roth gestanden und wir werden auch mit ihr in den zweiten Wahlgang steigen. Etwas anderes steht für mich mit diesem Resultat überhaupt nicht zur Diskussion, die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang stufe ich als sehr gut ein.

Die Grünen dürften ihre Kandidatur zurückziehen und für SP-Kandidatin Feri mobilisieren. Wie sieht es mit Unterstützung für Ihre Kandidatin aus? Bis jetzt wollte die FDP nichts davon wissen, haben Sie schon mit FDP-Präsident Matthias Jauslin gesprochen?

Das habe ich. Er konnte mir noch keine offizielle Haltung mitteilen, aber meines Erachtens sollte es jetzt auch im Interesse der FDP sein, die bürgerlichen Kräfte zu bündeln. Und das heisst möglichst wenig Kandidaturen und alles daransetzen, dass Franziska Roth die Wahl im zweiten Wahlgang schafft.

Manchmal hatte man das Gefühl, die Begeisterung über Ihre Kandidatin halte sich selbst SVP-intern in Grenzen. Hat Franziska Roth sogar deutlich über den Erwartungen abgeschnitten?

Ich war immer und bin weiter überzeugt von unserer Kandidatin. Die Ausgangslage war einfach unsicher, weil Franziska Roth eine Quereinsteigerin in die Politik war. Heute dürfen wir feststellen, dass sie eine breite Wählerschaft überzeugen konnte.

Sie dürfte mit gewissen Äusserungen auch viele Wähler der bürgerlichen Mitte vergrault haben.

Das mag vielleicht sein. Wichtig und für mich beeindruckend ist: Franziska Roth wurde immer wieder mit ihren Aussagen zur Bildungspolitik konfrontiert und sie ist dabei nie von ihrem Standpunkt abgewichen. Sie hat bewiesen, dass sie standfest ist. Diese Standfestigkeit braucht es für eine Regierungsrätin, damit sie glaubwürdig ist. Und das ist Franziska Roth, das hat sie in diesem Wahlkampf gezeigt.