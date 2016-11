Allerdings wäre die SVP-Vertreterin im Sozialdepartement in einer schwierigen Position, insbesondere, wenn es um die Asylpolitik geht. Die Realität in diesem Bereich sieht so aus, dass der Bund dem Aargau täglich Asylbewerber zuweist, diese muss der Kanton dann unterbringen. Gegen neue Unterkünfte gibt es immer wieder Widerstand, so ist für den Dienstag vor dem Restaurant Waldeck, wo bald Flüchtlinge einziehen sollen, eine Mahnwache mit Fackeln geplant.

Künftig müsste nicht mehr Susanne Hochuli, sondern Franziska Roth mit den Gegnern diskutieren, die oft aus SVP-Kreisen kommen. Vor der Wahl hatte die neue Regierungsrätin mehrfach gesagt, sie würde in Bern mehr Druck machen gegen die Aufnahme von Wirtschaftsflüchtlingen und eine bessere Kommunikation mit Gemeinden pflegen, wo neue Unterkünfte geplant sind. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird sie die Wahlversprechen bald einlösen müssen. Die bisherigen Regierungsräte haben signalisiert, dass sie ihre Departemente behalten wollen, der neu gewählte Markus Dieth übernimmt wohl die Finanzen.