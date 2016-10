Wer wird im 2. Wahlgang vom 27. November 2016 das Rennen machen? Die SVP-Kandidatin Franziska Roth, die mit 471 Stimmen vor Yvonne Feri (SP) führt? Vielleicht Robert Obrist (Grüne) oder Maya Bally (BDP)?

SVP-Präsident Thomas Burgherr macht schon mal deutlich: "Wir werden nochmals mit Franziska Roth antreten." Damit steckt er das Terrain im bürgerlichen Lager schon mal ab.

Verzichtet Obrist?

Ebenfalls deutlich sind SP und Grüne. Für SP-Co-Präsident Cédric Wermuth ist klar: "Wir wollen eine gemeinsame Kandidatur von links." Mit "wir" meint er SP und Grüne. Was für Wermuth klar ist, dass die Kandidatin eigentlich nur Feri heissen kann, will Grüne-Präsident Daniel Hölzle (noch) nicht bestätigen. Seinen Kandidaten Obrist nimmt er am Sonntag noch nicht aus dem Rennen. "Wir werden die Sachlage genau anschauen."