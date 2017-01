Die Bruggerstrasse, die beim AZ-Hochhaus über die Gstühl-Kreuzung führt, ist nämlich eine Kantonsstrasse. Die Bruggerstrasse ist eine der meistbefahrenenen Strassen des Kantons. Der Badener Stadtrat will laut eigener Aussage hier die vielen Verkehrsübertretungen reduzieren.

«Wehret den Anfängen!»

Martin Keller fährt auf seinem Arbeitsweg selbst zwei Mal täglich über die Kreuzung. Er vermutet, dass die Stadt Baden mit dem geplanten Blitzer einzig und allein ihr Budget aufpolieren will: «Sowohl das Baudepartement als auch die Polizei waren bisher dezidiert gegen fixe Radarfallen im Aargau», sagt Keller. «Es geht hier nur ums Geld. Wenn es wirklich um die Sicherheit ginge, dürfte man nicht nur an einer einzigen Stelle und nur in eine Fahrrichtung blitzen.» An der Haselstrasse etwa oder am Schulhausplatz käme es viel öfter zu Rotlichtübertretungen.

Vor der Abstimmung im Badener Einwohnerrat erklärte Stadtrat Matthias Gotter (CVP), dass es nicht darum gehe, Einnahmen zu generieren, sondern mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Das nimmt Keller dem Stadtrat aber nicht ab: «Nicht zuletzt als Vater weiss ich, dass man Regeln kontrollieren muss, damit sie eingehalten werden», sagt Keller. «Aber die Leute sollen sich nicht ständig überwacht fühlen.»