Auf seinen Wahlplakaten empfiehlt Alex Hürzeler seine Parteikollegin Franziska Roth als Regierungsrätin. Gemeinsam lächeln die zwei SVP-Kandidaten auch auf dem Titelbild der Facebook-Wahlgruppe von Roth. Doch wenn es um Schulpolitik geht, haben der Bildungsdirektor und die Gerichtspräsidentin das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Dies zeigte sich an einem Anlass der Aargauischen Offiziersgesellschaft am Samstag in Lenzburg. Hürzeler überbrachte dort eine Grussbotschaft der Regierung, die es in sich hatte.

«Da werde ich unfreiwillig Zeuge, wie der SVP-Regierungsrat öffentlich die anwesende SVP-Regierungsratskandidatin abwatscht: Lehrpläne von vor 30 Jahren taugten heute nichts mehr, sagt Alex Hürzeler, nachdem sich Franziska Roth öffentlich für eine Schule wie vor 40 Jahren ausgesprochen hatte», schrieb Dieter Wicki, CVP-Grossratskandidat und ehemaliger Präsident der Offiziersgesellschaft, auf Facebook. Auf eine Nachfrage der az bestätigt Wicki seinen Eintrag. «Für mich war völlig klar, dass sich die Aussage von Herrn Hürzeler auf die Forderungen von Frau Roth zur Schule bezog.»

Roth: «Nicht auf mich bezogen»

Franziska Roth war mit ihrem Mann, Brigadier und SVP-Zürich-Kantonsrat Rolf Siegenthaler, am Anlass der Offiziersgesellschaft. «Ich habe von Alex Hürzeler bei seinem Grusswort die Aussage gehört, bei der Armee gehe es auch nicht mit Methoden wie vor 30 oder 40 Jahren», sagt Roth auf Anfrage. Sie habe dieses Statement des Parteikollegen jedoch nicht auf ihre schulpolitischen Ansichten bezogen. Die SVP-Frau hatte bei einem Podium im Juli mit Forderungen nach grösseren Klassen, mehr Disziplin, weniger Heilpädagogik und Schulsozialarbeit sowie strikter Konzentration auf Lesen, Schreiben und Rechnen für Wirbel gesorgt. «Meine schulpolitischen Aussagen sind immer wieder ein Thema, meistens sind die Reaktionen positiv, aber am Samstag hat mich niemand darauf angesprochen», hält Franziska Roth fest.

Doch was hat Alex Hürzeler nun tatsächlich gesagt? Auf Anfrage lässt seine Sprecherin Simone Strub der az das Grusswort des Regierungsrats zukommen. Darin befasst sich Hürzeler mit der Frage, warum eine Weiterentwicklung der Armee nötig sei.

Hürzeler: «Weit hergeholt»

Der SVP-Bildungsdirektor kommt in seiner Begrüssung zum Schluss, heute herrsche eine neue, sich ständig verändernde Bedrohungslage, zudem gebe es moderne Techniken, daran müsse sich die Armee anpassen. Dies gelte analog zur Volksschule, vergleicht Hürzeler: «Auch diese kann auf die heutige Gesellschaft, deren Ansprüche, Haltungen und Erwartungen nicht mit Lehrplänen, Techniken und Schulmateria-lien wie vor 30, 40 Jahren antworten.» Sprecherin Strub sagt, «dies mit den Aussagen von Frau Roth in Zusammenhang zu bringen, ist etwas weit hergeholt und entspricht keineswegs der

Absicht von Regierungsrat Hürzeler». Wenn dies Dieter Wicki so interpretiert und auch weiterverbreitet habe, sei das seine Sache. Hürzeler habe wohl in einem halben Satz die notwendige Weiterentwicklung von Lehrplänen und den Einsatz von modernen technischen Hilfsmitteln erwähnt, sei aber nicht auf andere Punkte aus Roths schulpolitischen Forderungen eingegangen.

Strub ergänzt, die Haltung des Regierungsrats zu Themen wie integrativer Schule, Lehrplänen und Klassengrössen sei weitgehend bekannt. «Regierungsrat Hürzeler wird sie an Wahlanlässen wie auch bei anderen Auftritten entsprechend vertreten», kündigt sie an. Ob der Bildungsdirektor bereits das Gespräch mit seiner – in Schulfragen sehr konservativen – Parteikollegin gesucht hat, lässt seine Sprecherin offen. Franziska Roth bleibt derweil vage: «Wir reden immer wieder über verschiedene Themen miteinander.»

CVP-Kandidat Dieter Wicki äusserte sich auf Facebook deutlich zu den Dissonanzen zwischen den Parteikollegen. «Liebe SVP! Macht das doch bitte zuerst untereinander aus.» Roth sieht dies gelassen: «Wir kommen recht gut miteinander aus, und da ist es auch kein Problem, wenn Alex Hürzeler und ich nicht bei allen Themen gleicher Meinung sind, das kommt auch innerhalb einer Partei durchaus vor.»