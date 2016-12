Was haben Sie für einen Tipp für Franziska Roth, wie fasst sie als Quereinsteigerin am besten Fuss?

Ich gebe keinen Ratschläge ab. Wie sie sich vorbereiten will, muss Franziska Roth für sich selber entscheiden. Ich habe vor meinem Amtsantritt das Gespräch mit etwa einem Dutzend amtierenden und ehemaligen Regierungsmitgliedern in der ganzen Schweiz gesucht und sie gefragt, wie das bei ihnen war als sie angefangen haben, worauf man achten muss, wo es Stolperfallen gibt. Das war extrem spannend und hat mir zu hilfreichen Tipps verholfen.

Was war denn bei Ihnen so eine Falle?

(überlegt lange) Ja gut, mit meiner Rede am eidgenössischen Schützenfest habe ich bei den Militärkadern nicht gerade gepunktet. Eigentlich habe ich gar nichts Schlechtes über die Landesverteidigung und den Schiessport gesagt, aber das Setting war wirklich schlecht. Es war das erste Mal, dass ich in einem so grossen Festzelt sprechen musste, da herrscht ein so enormer Lärm, dass man keine komplexe Ansprache halten kann, weil das Publikum nur Gesprächsfetzen aufnimmt.

Gehen Sie eigentlich immer noch in den Pistolenstand oder war das nur eine Geste, um das mit den Schützen wieder einzurenken?

Dieses Jahr kam ich nicht so zum Schiessen wie ich mir das gewünscht hätte, es lief einfach zu viel. Aber ich habe mit Kreiskommandant Rolf Stäuble abgemacht, dass wir nächstes Jahr wieder privat zusammen in den Schiessstand gehen werden. Das Pistolenschiessen ist ein sehr faszinierender Sport. Ich besitze übrigens auch eine eigene Pistole, die bewahre ich aber nicht bei mir zu Hause auf.

Haben Sie auch andere «fremde Welten» kennen gelernt, die Ihnen ohne das Amt verborgen geblieben wären?

(lacht) Die Welt der Ärzte. Ich habe zwar einen ausgezeichneten Hausarzt, grundsätzlich mache ich aber lieber einen Bogen um Ärzte. Durch einen intensiven Austausch von Amtes wegen haben sich da ganz neue Einblicke ergeben. Das gilt übrigens auch für das Asylwesen. Wahrscheinlich meinen viele Leute, ich sei als grüne Politikerin schon immer ständig in Asylunterkünften unterwegs gewesen. Das stimmt überhaupt nicht, ich hatte früher mit dem Thema Asyl herzlich wenig zu tun.

Bei den Ärzten bzw. den Spitälern dürften Sie sich nicht beliebt gemacht haben. Sie drücken die Tarife und wollen gleichzeitig mehr Gewinnablieferung, kann das aufgehen?

«Tarife drücken» möchte ich so nicht stehen lassen. Zu Beginn der neuen Spitalfinanzierung lagen wir im Aarau mit den Arbeitstarifen eher hoch drin, jetzt sind wir im schweizerischen Vergleich richtig positioniert. Und dass der Eigentümer von seinen Spitälern auch etwas einverlangt, finde ich nun nicht unverschämt.

Sie standen in Ihrer Amtszeit unter Dauerbeschuss der SVP. Nun werden auch unter SVP-Regierungsrätin Franziska Roth die Asylzahlen und die Gesundheitskosten kaum wie von Wunderhand gelenkt sinken. Wird Sie das mit Genugtuung erfüllen?

Überhaupt nicht. Wenn es Franziska Roth gelingen sollte, die Unterbringung der Asylsuchenden ohne Auseinandersetzungen mit Standortgemeinden von Asylunterkünften zu organisieren, würde mich das für den Kanton Aargau ausserordentlich freuen. Denn diese Auseinandersetzungen sind weder der Dorfgemeinschaft noch dem Ansehen des Kantons förderlich.

Wird es Ihre Nachfolgerin als SVP-Vertreterin einfacher haben?

Wir leben heute von der Hand in den Mund. Das neue Unterbringungskonzept mit den kantonalen Grossunterkünften wird die Situation verbessern. Es dauert aber noch bis 2026, bis es vollständig umgesetzt sein wird, und es wird immer eine undankbare Aufgabe sein, einen Standort für eine Asylunterkunft zu suchen. Franziska Roth wird es vielleicht insofern etwas leichter haben, dass sie mehr Parteikollegen in den Gemeindebehörden hat und man vielleicht gegen eine Parteikollegin nicht so aus vollen Rohren schiesst wie gegen eine Grüne.

Man müsse eben in Bern mehr Druck machen, heisst es immer wieder. Waren Sie zu weich?

Ich weiss nicht, wie sich die Leute das genau vorstellen. Es nützt nichts, wenn ich auf den Bundesplatz stehe und ausrufe. Die Kantone machen sehr wohl gemeinsam Druck in Bern, zum Beispiel in Sachen Integrationspauschale oder in Bezug auf die Kostenwahrheit bei der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Man ist auch immer wieder im Rahmen der Sozialdirektoren- oder der Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz im Gespräch mit dem Bundesrat. Dort bringen die Kantone ihre Vorstellungen sehr deutlich zum Ausdruck.