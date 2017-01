Zusammen mit Hündin Mira, die «ihr eigenes Rucksäckli tragen muss», wie Susanne Hochuli in einem az-Interview sagte, wandert sie zum Ostseebad Hohwacht in Schleswig-Holstein. «In den letzten Tagen haben wir geübt, dabei musste ich das Gepäck meiner Hündin auf 2,3 Kilogramm reduzieren», sagt sie. Zuerst reist Hochuli nach Lindau an den Bodensee, am Montag geht es von dort aus dann weiter – und dies bei jedem Wetter. «Schnurgerade hoch lägen 1000 Kilometer vor mir und meinem Hund», schreibt sie in ihrem Blog.

Zickzack sei aber schöner und gebe mehr Raum, mehr Leere und mehr Zeit, um ihre Gedanken zu ordnen und auf die Zukunft auszurichten. Hochuli weiter: «Nach fast acht Jahren Regierungstätigkeit im Aargau braucht es bestimmt mindestens 1500 Kilometer, um mein Leben neu zu erfinden.» Ausserdem wolle ihr Hund eben Hund bleiben. «Deshalb denke ich in seiner Begleitung im Zickzack durch Deutschland gehend nur über mich nach und freue mich, zuerst in die Wortlosigkeit einzutauchen, die vor mir liegt.»

Hochuli kündigt an, auf der Wanderung nur dann zu bloggen, wenn sie Lust und Freude an den Wörtern habe.