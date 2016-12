Und was wird sich nach der Ära Hochuli nun in der Ära Franziska Roth ändern? Die Richterin konnte für die SVP vor einer Woche im zweiten Wahlgang den Hochulisitz erobern: «Es wird sich zeigen, ob sie das Dossier fassen kann», so Glarner. Und: «Es ist natürlich schwer, acht Jahre lang alles zu kritisieren und es dann besser zu machen.»

Das letzte Wort ging an die scheidende Regierungsrätin. Was wird sie am wenigsten vermissen? Hochuli: «Die vollgepackte Agenda und die Repräsentationspflichten.»