Schon vor gut einem Jahr wies die Kantonspolizei darauf hin, dass Terroranschläge auch im Aargau möglich wären. Vor zwei Monaten, als die Verantwortlichen eine erste Bilanz zum Jahr 2016 zogen, sagte Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Urs Hofmann, die Kantonspolizei trage «alles in ihrer Macht stehende dazu bei, zu verhindern, was die Bevölkerung in Frankreich, Deutschland, Belgien und weiteren Ländern erleben musste».

Polizeikommandant Michael Leupold präzisierte: «Wir haben unsere Ausrüstung und Ausbildung in diesem Bereich verstärkt.» Halbjährlich finde eine grössere Übung statt, zuletzt im November 2016, als in Schöftland ein Anschlag auf einen Zug fingiert wurde. Leupold hielt fest: «Es ist wichtig, dass unsere Einsatzkräfte das Thema im Hinterkopf haben und bereit sind.» Es sei einzig «einem glücklichen Zufall zuzuschreiben», dass sich in der Schweiz noch kein Anschlag ereignet habe.

Ist die geplante Anschaffung eines Panzerfahrzeugs vor diesem Hintergrund zu sehen? Polizeisprecher Roland Pfister äussert sich zu dieser Frage nicht. Kommandant Leupold schrieb bereits im Jahresbericht 2015, die Kantonspolizei müsse angesichts der terroristischen Bedrohung «nachhaltig ausgerüstet» werden. Dass ein Panzerfahrzeug zu dieser Ausrüstung gehört, ist für Reto Cavelti, Präsident des Ostschweizer Polizeikonkordats (Ostpol), offensichtlich. Als die «Zürichsee-Zeitung» im September die Ausschreibung für das Schutzfahrzeug publik machte, sagte Cavelti, indirekt habe die Beschaffung auch mit der veränderten Sicherheitslage in Europa zu tun. «Mit der Beschaffung dieses Fahrzeuges will sich das Ostschweizerische Polizeikonkordat optimal gegen Bedrohungslagen wappnen», hielt er fest.

Gewehre für Regionalpolizei