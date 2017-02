3. In welchen Bereichen legt der Kanton Aargau eigene Regelungen fest?

Der Regierungsrat will für Jugendliche die Spielregeln etwas verschärfen. So soll die Wartefrist bei Minderjährigen, die Straftaten begangen haben, von einem auf drei Jahre

erhöht werden. Zudem will der Kanton keine eigenen Sprachtests mehr anbieten. Beim kantonalen Test wird bislang nur das Hörverständnis geprüft. Die Entwicklung eines aargauischen Sprachtests, der dem Bundesrecht entspreche, wäre aufwendig und unverhältnismässig, hält die Regierung fest. Gesuchsteller sollen ihre Sprachkenntnisse – gefordert sind Niveau A2 (schriftlich) und Niveau B1 (mündlich) – anderweitig nachweisen. Der Bund stellt eine Liste mit Anbietern von Sprachkursen zusammen, welche den anerkannten Qualitätsstandards entsprechen.

4. Wie läuft das Einbürgerungsverfahren im Aargau künftig ab – nach den Gesetzesänderungen bei Bund und Kanton?

Am grundsätzlichen Ablauf der ordentlichen Einbürgerung ändert sich nichts. Zuerst muss ein Bewerber bei seiner Wohngemeinde den Antrag zur Einbürgerung stellen. Diese prüft den Antrag, führt ein Einbürgerungsgespräch und weitere Tests durch. Danach entscheidet je nach Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung, der Gemeinderat oder der Einwohnerrat, also das Lokalparlament, über das Gesuch. Wird dieses gutgeheissen, geht es weiter zur Prüfung ans kantonale Innendepartement und ans nationale Staatssekretariat für Migration. Erteilt dieses die Einbürgerungsbewilligung, geht das Gesuch an die zuständige Kommission des Grossen Rats. Diese erteilt das Kantonsbürgerrecht, der Grosse Rat nimmt davon Kenntnis oder kann das Gesuch an sich ziehen und selber entscheiden.

5. Was passiert künftig, wenn ein Einbürgerungsgesuch abgelehnt wird? Welche Möglichkeiten haben die abgewiesenen Einbürgerungskandidaten?

Wenn ein Gesuch auf kommunaler Ebene abgelehnt wird – also vom Gemeinderat, der Gemeindeversammlung oder vom Einwohnerrat –, kann der Antragsteller diesen Entscheid anfechten. Bisher war der Regierungsrat dafür die erste Instanz, dann folgte das Verwaltungsgericht, danach allenfalls das Bundesgericht. Künftig soll der Regierungsrat wegfallen und das Verwaltungsgericht die erste Instanz sein.