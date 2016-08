Vor einem Jahr waren 7,4 Millionen Franken vorgesehen, nun soll die Wildtierüberführung über die A1 zwischen Suhr und Gränichen ganze 13,9 Millionen Franken kosten. Das Bundesamt für Strassen (Astra) begründete die massive Verteuerung damit, dass die Kosten bei der Projektidee zu niedrig veranschlagt gewesen seien.

SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner genügt diese Erklärung nicht. «Es kann doch nicht sein, dass ein solches Bauwerk innerhalb eines Jahres fast doppelt so teuer wird», sagt der Transportunternehmer. Giezendanner will die teure Wildtierüberführung in Bundesbern thematisieren. «Wenn ich vom Astra keine befriedigende Erklärung erhalte, werde ich eine Interpellation einreichen oder die Kosten in der Fragestunde des Bundesrates zur Sprache bringen», kündigt er an.

Kritik an der «Luxuslösung»

Giezendanner kritisiert nicht nur die Kostensteigerung, sondern auch die Ausgaben für das Bauwerk an sich. «Das ist aus meiner Sicht eine absolute Luxuslösung, da kostet jeder Frosch, der über die Brücke hüpft, schon 100 000 Franken», nervt er sich. Für den SVP-Nationalrat, dessen Partei sich auf kantonaler Ebene gegen neue Wildtierüberführungen wehrt, ist klar: «Das lässt sich auch billiger realisieren, eine Röhre unter der Autobahn reicht, eine 50 Meter breite begrünte Brücke ist massiv übertrieben.» Giezendanner weist darauf hin, dass sämtliche Kosten für die Überführung aus der Strassenkasse beglichen werden müssten.