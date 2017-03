Langer Weg für Flüchtlinge

Und auch für Ausländer mit F-Ausweis, also vorläufig aufgenommene Flüchtlinge, ist der Weg zum roten Pass mit der neuen Regelung nicht vollständig verbaut. Sie können nach fünf Jahren in der Schweiz ein Gesuch für eine Aufenthaltsbewilligung, also einen B-Ausweis, einreichen. Dieses wird dann «unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft», wie es im Ausländergesetz heisst.

Erhalten sie die Aufenthaltsbewilligung B, verläuft das weitere Verfahren wie bei «normalen» Ausländern aus Drittstaaten – nach insgesamt 15 Jahren haben also auch Flüchtlinge die Möglichkeit, eine Niederlassungsbewilligung C und damit die Voraussetzung für ein Einbürgerungsgesuch zu erhalten.