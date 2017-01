Urs Hoppler, Staatsanwalt in Lenzburg und Adolf Egli, früher Kantonspolizist und heute Gemeindeammann in Schafisheim, haben in der az kürzlich die neue Strafprozessordnung scharf kritisiert. Hoppler verwies auf eine Massenschlägerei unter 24 Eritreern, die einen immensen Aufwand für die Strafverfolgungsbehörden nach sich gezogen habe. Die beiden kritisierten auch weitere Vorgaben der 2011 eingeführten neuen Strafprozessordnung.