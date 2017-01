Zum Beispiel?

Ich denke nicht nur an die A1, sondern auch an den weiteren Bahnausbau, den Nationalen Verkehrsinfrastrukturfonds und vieles mehr. Zudem ist man heute mit dem öV von Aarau oder Lenzburg praktisch gleich schnell in Zürich, wie wenn man vom Seefeld mit dem Tram ins Zentrum fährt. Der Kanton Aargau ist aber auch der Kanton der Regionen. Von Zofingen ist man heute sehr schnell in Bern und umgekehrt. Gleichzeitig müssen wir mit Basel zusammenarbeiten, wo das Fricktal profitieren kann, oder mit der Innerschweiz, wo das Freiamt nahe liegt.

Zu Ihren Hobbys zählt Joggen im Badener Wald. Was bringt es Ihnen?

Inzwischen bike ich fast mehr als zu joggen. Ich bin sehr schnell von daheim im Wald. Ich fühle mich in der lebendigen Natur sehr wohl. Sie bringt mir extrem viel. Die Natur vor unserer Haustüre müssen wir uns als Standortvorteil unbedingt erhalten. Heute ist man in 10, 15 Minuten von jedem Punkt im Aargau irgendwo im Grünen. Mir tut zudem körperliche Betätigung gut, ich fühle mich besser. Ich brauche die Bewegung auch, weil ich gern gut esse.

Wie erholen Sie sich sonst von der Arbeit?

Ich fahre gern Töff, bin letztes Jahr aber gar nicht dazu gekommen. Am wichtigsten ist mir meine Familie. Sie kommt wegen meinem Politikerleben leider zu kurz. Wochentags bin ich sehr oft bis 21 oder gar 23 Uhr, manchmal auch bis 24 Uhr, unterwegs. Weil mein Kalender derart dicht gefüllt ist, nehme ich mir aber für meine Familie und als Ausgleich für mich regelmässig Ferien, auch im Landammannjahr.

Haben Sie einen Lieblingsort?

Ja, zwei. Am schönsten finde ich es im Wald und zu Hause in unserem Garten.

Haben Sie es schon einmal bereut, Politiker zu sein?

Im Leben jedes Politikers gibt es Hochs und Tiefs. Die Tiefs verschwinden aber jeweils schnell. Ich mache meine Arbeit gern.

Ich frage, weil Politiker immer öfter heftig angefeindet werden.

Damit muss man leben können. Eine Grenze wird aber überschritten, wenn die Familie einbezogen wird. Diese Grenze muss respektiert werden.

Ihre erste Ausbildung war Bauspengler. Hat Handwerk im digitalen Zeitalter noch goldenen Boden?

Ja, ganz sicher. Zumal es heute viel mehr Weiterbildungsmöglichkeiten gibt als früher – bis zur Hochschule. Wer in der Berufswahl unsicher ist, dem empfehle ich eine handwerkliche Lehre. Als Handwerker kann man projektbezogen arbeiten und gestalten, sieht das Resultat der Arbeit. All dies gefällt mir. Das ist der Hauptgrund, warum ich in die Politik ging. Denn da kann man genau so gestalten, auch wenn natürlich nicht alles auf Anhieb klappt.

Werden der Umgangston und die Lösungssuche härter?

Der politische Diskurs ist persönlicher geworden. Die Medien personalisieren gern, selbst wenn es um die Sache geht. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass der Umgangston härter wurde. Da kann ich mich nicht beklagen. Ich habe es in Baden schon vor über zehn Jahren erlebt, dass der halbe Einwohnerrat im Zorn den Saal verliess. Da muss man sich wieder zusammenfinden.

Wie?

Das geht. Es braucht den beidseitigen Willen zum Dialog. Der ist da. Ich behaupte, dass jeder Grossrat und jede Grossrätin, die ich zum Kaffee einlade, käme. Ich könnte auch mit allen einen Kaffee trinken, völlig unabhängig davon, wo wir politisch oder in Sachfragen stehen. Es kann aber sein, dass der politische Diskurs in Zeiten des Sparens härter ist als in guten Zeiten, in denen man etwas verteilen kann.

Planen Sie als Landammann eine besondere Aktivität?

Ich führe den Landammann-Stammtisch weiter, aber in einer anderen Form. So gehe ich zum Beispiel in eine Gewerbeschule, um mit Jugendlichen zu diskutieren, oder zu einem Verein, um mir die Anliegen da anzuhören. Weitere ähnliche Anlässe werden dazukommen. So komme ich in Kontakt auch mit Leuten, die vielleicht nicht an einen Stammtisch-Anlass kämen.

Sie wohnen in Baden und wissen aus eigenem Erleben, was Fluglärm ist. Kämpfen Sie jetzt als Badener oder als Aargauer Regierungsrat gegen zu viel Fluglärm?

Ganz klar, ich setze mich als Aargauer Regierungsrat für eine gute Lösung ein. Das kann ich gar nicht als Badener. Sehen Sie, das Surbtal und Spreitenbach profitieren sehr vom geplanten neuen Flugregime, während Wettingen und weitere Gemeinden sehr darunter leiden. Jetzt muss der Aargau in Bern unbedingt mit einer Stimme sprechen, um die drohenden Verschlechterungen abzuwenden. Nur miteinander und mit einer konsolidierten Haltung haben wir eine Chance.

Wovon sollte der Aargau mehr haben?

Der Aargau hat eine sehr ausgewogene Wirtschaftsstruktur und sehr starke KMU. Mehr so hohe Wertschöpfungen wie in den Pharmafirmen im Fricktal würden uns aber helfen. Viele exportorientierte Aargauer Firmen leiden überproportional unter dem starken Franken, ihre Margen sinken, es gibt weniger Gewinn, es kann weniger investiert werden, und es werden weniger Steuern bezahlt.

Verschiedene Konjunkturauguren sehen inzwischen aber Silberstreifen am Horizont.

Positiv ist, dass viele Auftragsbücher gut gefüllt sind, und dass wir wenig Kurzarbeit haben. Und es gibt tatsächlich Anzeichen, dass sich die Wirtschaft inzwischen auf die schwierige Frankensituation eingestellt hat. Ich bin bezüglich Konjunkturentwicklung vorsichtig positiv gestimmt.

Was ist Ihr grösster Wunsch für 2017?

Gute Gesundheit ist für meine Familie, meine Mitarbeitenden, Freunde und Bekannten, für mich und für jeden Menschen das Allerwichtigste. Für den Kanton Aargau wünsche ich mir, dass er bald aus dem Sparmodus herausfindet, und dass wir wieder neue Herausforderungen anpacken können, um unseren Kanton weiter voranzubringen.