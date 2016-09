Er gilt, gerade im Vergleich zu seinem bisweilen eigenmächtig vorpreschenden Vorgänger Peter C. Beyeler, als Diplomat, als Vermittler, als Moderator. Dies hat Attiger im heiklen Bereich der Raumplanung gezeigt, wo er auf ein neues Modell setzte. Statt als Baudirektor alles vorzugeben, liess er die Regionalverbände Vorschläge erarbeiten, wo die Menschen im Aargau künftig wohnen, arbeiten und die Freizeit verbringen sollen.

Auch die Effizienz hat Grenzen

Attiger beweise, «dass es auch in politischen Prozessen schnell vorwärtsgehen kann», heisst es auf seiner Website. Tatsächlich ist der Aargau der erste grössere Kanton, der die nationalen Vorgaben des Raumplanungsgesetzes umgesetzt hat. Ausserdem hat der Grosse Rat in Attigers erster Amtszeit auch Strategiepapiere für Mobilität und Energie verabschiedet.

Doch es gibt – bei aller Effizienz, die Stephan Attiger attestiert wird – auch Bereiche, wo er ansteht. So hatten weder der Bundesrat noch das nationale Parlament ein Musikgehör für das Anliegen, die A1 im Aargau rasch auf sechs Spuren auszubauen. Und auch mehrere Grossprojekte im Kanton sind hängig: Weder bei den Umfahrungen von Brugg und Mellingen noch beim A1-Zubringer in Lenzburg sind die Bagger aufgefahren. Dabei wäre das Geld vorhanden – die Strassenkasse läuft ausserhalb des normalen Kantonsbudgets und ist nicht vom Spardruck im Aargau betroffen. Doch auch ein jovialer, freundlicher und dennoch zielstrebiger Baudirektor wie Attiger kann Einsprache- und Gerichtsverfahren nicht beschleunigen.

«Wer Ideen brachte, fand Gehör»

In einer Würdigung nach Attigers Wahl in den Regierungsrat beschrieb Roman Huber, Autor beim Badener Tagblatt, den Freisinnigen unter anderem so: «Indem er sich selber stets treu geblieben ist, holte Attiger rasch Sympathien in allen politischen Lagern ab. Wer Ideen einbrachte, fand Gehör, egal ob Senior oder Jugendlicher, egal welcher politischen Couleur, mit welchem Bildungs- oder Sozialhintergrund.» Attigers Stärke sei gewesen, «dass er quer liegende Anstösse entgegennahm und konstruktiv diskutierte. Seine libe-

rale, gewinnende, transparente Art, komplexe Projekte voranzubringen, beeindruckte – auch Andersdenkende.»