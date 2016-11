Das Asyl- und Ausländerrecht soll gemäss Entscheid des Grossen Rats vom Dienstag so geändert werden, dass der Bund während der ersten zehn Jahren die vollen ungedeckten Kosten für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge übernimmt.

Der Bund beteiligt sich derzeit in den ersten fünf Jahren an den Kosten von anerkannten Flüchtlingen sowie in den ersten sieben Jahren an den Kosten für vorläufig aufgenommene Personen.

SVP, CVP, Grünliberale und BDP unterstützten die Forderung nach einer Standesinitiative. Die Kosten seien extrem hoch, und das Thema beschäftige die Gemeinden, hiess es. SP, Grüne und EVP waren dagegen. Die Integration in den Arbeitsmarkt der Personen müsse gefördert werden, damit diese auf eigenen Füssen stehen könnten.