Der eine ist neu im Amt, voller Ideen, und will nicht lange reden, sondern sofort umsetzen. Der andere ist seit Jahren umtriebiger Rektor, konnte eigentlich noch nie stillsitzen, und will vor seiner Pensionierung in zehn Monaten «nochmals ein paar Nägel einschlagen»: Mit Bruno Lustenberger, seit 2016 Präsident von Gastro Aargau, und Rudolf Siegrist, Rektor der Berufsfachschule Baden (BBB), haben sich die zwei richtigen gefunden. Diesen Eindruck machten sie am Donnerstag in der BBB-Aula.

Innert nur fünf Wochen haben Lustenberger und Siegrist ein Stage-Pilotprojekt entworfen. Der Einladung zur Infoveranstaltung folgten rund 30 Wirtsleute, Hoteliers und Gastrounternehmer. Der Titel «Die Berufslehre wird mobil» tönte noch träge, der Inhalt war es nicht: Gastro-Lernende im 2. Lehrjahr sollen im Sommer während zweier Monate in Luxushotels und Vorzeige-Restaurants in Europa, Asien oder Nordamerika arbeiten. Sie sollen so Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein steigern, sich international vernetzen, andere Konzepte kennenlernen, mit verbesserten Sprachkenntnissen und Ideen nach Hause zurückkehren. Vor allem aber sollen sie während ihres Stages online, und, retour im Aargau, in Betrieben und Schulen von ihren Erlebnissen berichten. Das Ziel ist ein Grosses: Den Jungen wieder Lust auf Gastro-Berufe zu machen.

Stage-Projekt erst der Anfang

Gastro-Präsident Bruno Lustenberger sagte es so: «Heute suchen viele Schulabgänger keine Lehrstelle, sondern einen anderen Weg. Und wir Gastronomen müssen dann die Stellen oft mit jenen besetzen, die übrig bleiben.» In Baden ging im Kochberuf die Zahl der Ausgebildeten in den letzten vier Jahren um 18 Prozent zurück, im Service sogar um 38 Prozent. Dabei könne man in der Gastronomie «eine grosse Karriere machen», dafür müsse jetzt ein neues Bewusstsein geschaffen werden, sagte Lustenberger. Das Stage-Projekt sei der Auftakt, die Ausbildung «zu revolutionieren», eine «neue Dynamik reinzubringen»: «Die Jungen gehen ins Ausland und fangen dort Feuer.»

BBB-Rektor Siegrist gab zu, dass man «diese Geschichte eigentlich nicht selber erfunden» habe. Mitunter wurde sie 2013 in einem Bericht von AFS, einer internationalen Organisation für Kulturaustausch, lanciert. Im Jahr darauf unternahm die BBB in Zusammenarbeit mit AFS einen ersten Versuch: ein lernender Informatiker gehörte drei Monate zum Team von Adobe im indien Delhi. Ein anderes Talent, das einen Monat in Irland arbeitete, sagte nach seiner Rückkehr: «Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Aber sicher viel länger, die Zeit verflog wie nichts.»

Die Überlegungen der Initianten gehen noch weiter: Lehrbetriebe, die ihren Lernenden einen Stage ermöglichen, könnten sich im Kampf um Talente attraktiv positionieren – und die Talente sich mit ihrer internationalen Erfahrung für interessante Stellen nach dem Lehrabschluss empfehlen.

Nicht krampfen, sondern lernen

Diesen Sommer, geplant ist ab Juni, sollen die ersten zwei oder drei ihren Ausland-Stage absolvieren. Man wolle nicht, dass die Leute krampften, sondern etwas lernen. Konkret: Vier Tage arbeiten, ein Tag Berufsschule, zwei Tage frei – wie in der Schweiz. Der Unterricht erfolgt auf der E-Learning-Plattform Moodle, wichtige Lektionen werden auf Video aufgezeichnet, Fragen via Mail beantwortet.

Interessenten gäbe es bereits ein Dutzend, aber man wolle «das Fuder am Anfang noch nicht überladen», wie Siegrist betonte. Für den Pilot sollen «die Besten» ausgewählt werden. Aus dem gleichen Grund gibt es vorderhand nur Einsätze von Aargauern im Ausland, aber nicht umgekehrt im Sinne eines Austauschs. Danach wird analysiert und im Idealfall ausgeweitet. Für Lustenberger ist klar: «Die Möglichkeiten sind gross. Die Schweizer Gastronomie hat auf der ganzen Welt einen sehr guten Ruf und ist top vernetzt.»

Begeisterung, aber auch Unsicherheit