Deutsch als Zweitsprache

Schon 2015 wollte die Regierung die Ressourcen für Deutsch als Zweitsprache DaZ reduzieren. Und zwar am Kindergarten und in der 1. + 2. Primarklasse mit Umstellung auf einen Pensenpool pro Schule mit Ausländeranteil ab 15 Prozent. Bei tieferem Anteil war eine Kürzung von Lektionen vorgesehen. Der Rat kritisierte und verschob die Massnahme, die Regierung soll nochmals prüfen. Jetzt wird auf eine Pauschalisierung verzichtet. Via Sparpaket 1 erfolgten aber kleinere DaZ-Kürzungen in Kindergarten und Einschulungsklasse. Per 2016/17 betrifft dies auch 1. und 2. Primarklasse (minus 3 Stellen).

Entlastung Kanton: 0,42 Mio. Fr.