Die Frage, wie Schulbildung im Aargau konkret ausgestaltet werden soll und was sie kosten darf, interessiert und polarisiert. Die Diskussionen finden nicht nur unter Fachleuten und in der Politik statt; zunehmend beschäftigt sich auch eine breite Öffentlichkeit mit Bildungsthemen. Begriffe wie «ungebundene Lektionen» oder «Lehrplan 21» halten Einzug in die Aargauer Alltagssprache. 50 000 Unterschriften unter der Resolution gegen Bildungsabbau sowie die Entscheide an der Urne für familienergänzende Kinderbetreuungsstrukturen und gegen die Abschaffung des Berufswahljahres sind Antworten der Bevölkerung auf die eingangs gestellte Frage.

Aber auch der Grosse Rat hat klare Antworten gegeben: Er will die Qualität der integrativen Schulung, wo nötig, verbessern, aber keinesfalls auf sie verzichten. Er lehnt die Initiative «Ja zu einer guten Volksschule» ab, die den Lehrplan 21 verhindern will. Und vor allem wehrte er sich gegen Bildungsabbau an der Volksschule als Sparmassnahme, auch wenn der Kanton das dadurch eingesparte Geld gut hätte gebrauchen können.

Dass der Grosse Rat besonders in einem Wahljahr aber auch gelegentlich regionale Befindlichkeiten höher als sachliche Argumente gewichtet, zeigte er bei der gnadenlosen Versenkung des Raum- und Standortkonzeptes für die Berufsschulen. Mit einer bisher nicht gekannten Heftigkeit meldeten sich zudem die im aargauischen Lehrerverband organisierten Lehrpersonen zu Wort; ihr Engagement gipfelte in der Kundgebung gegen den drohenden Bildungsabbau vom 8. November mit gegen 8000 Teilnehmenden.

Wie die nachfolgende, unvollständige Übersicht zeigt, war das «Bildungsjahr» 2016 reich an Ereignissen, welche die Diskussion um die Zukunft der Schule Aargau mit neuen Aspekten ergänzen, aber auch in eine klare Richtung weisen.