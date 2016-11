Er sehe hier eine Blocherisierung der amerikanischen Politik, «darum finde ich auch den Aufruf der SP Schweiz auf Facebook legitim, nun unserer Partei beizutreten, um ähnlichen Tendenzen hier Einhalt zu gebieten». Dass ein Multimilliardär sich fälschlicherweise als Volkstribun ausgebe und damit Erfolg habe, sei bedenklich. «Dies muss gerade uns Linken zu denken geben, offenbar gibt es eine grosse Zahl von Menschen, die sich vom politischen Establishment vergessen fühlen», erklärt Wermuth.

Yvonne Feri, SP-Nationalrätin und Regierungsratskandidatin, äussert sich ebenfalls kritisch. Clinton habe "auch keine weisse Weste" gehabt, sagte sie gegenüber Tele M1. "Aber sie wäre sicher anständiger umgegangen mit dem amerikanischen Volk."

Stamm studierte in Kalifornien

Eng mit den USA verbunden ist Luzi Stamm, SVP-Nationalrat aus Baden und Mitglieder der aussenpolitischen Kommission. Stamm war in seiner Kantonsschulzeit und später während seines Studiums in den 1970er-Jahren als Austauschstudent in Kalifornien. Stamm feierte auch seine Hochzeit in den USA: 1988 heiratete er in Las Vegas. Anders, als SVP-Kollegen wie Andreas Glarner oder Thomas Burgherr, die sich sehr über Trumps Wahl freuen, nimmt er diese «neutral» zur Kenntnis.