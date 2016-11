Am kommenden 7. Dezember findet die Wahl der Bundespräsidentin für das kommende Jahr statt. «Turnusgemäss ist die Reihe an der Aargauer Bundesrätin Doris Leuthard», schreibt der Kanton Aargau in einer Medienmitteilung vom Montag. Deswegen wird der Aargauer Regierungsrat im Foyer des Bundeshauses Leuthard während einem «Aargauer Apéro» gratulieren und ihr ein Geschenk überreichen.

Gut eine Woche später, am 15. Dezember findet dann die Wahlfeier im Heimatkanton statt. Diese wird auf drei Gemeinden aufgeteilt: Aarau, Muri und Merenschwand, die Heimat von Leuthard.