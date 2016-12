Im Aargau steigt die Quote der Sozialhilfe-Bezüger seit 2012 an – das gilt auch für 2015. Am höchsten ist die Sozialhilfequote mit 5,3 Prozent in Aarburg. Schauen Sie sich in unserer interaktiven Karte an, wie hoch die Quote der Sozialhilfe-Bezüger im 2015 in den einzelnen Aargauer Gemeinden ist und wie viele Personen Unterstützung beziehen.