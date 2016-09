Im Aargau schlägt die KLUG bei den Kindern mit 16,5 Prozent am meisten auf. Bei den jungen Erwachsenen und Erwachsenen ist es die GALENOS mit 7,5 Prozent, beziehungsweise mit 15 Prozent. In der Auflistung fehlen Wincare, da sie ab 2017 zu Sanitas gehört. Sansan geht in die Progrès über, Avanex wird bei Helsana integriert und kmu bei ÖKK. Die aufgelösten Krankenkassen übernehmen die Prämien der jeweiligen Mutter-Versicherung.