Warum wird nicht in einer Randzeit demonstriert sondern genau zur Schulzeit? Diese Frage treibt viele um. Für Abassi ist klar: "Wir wollen jenen, die entscheiden, zeigen, was Schulabbau bedeutet." Und weil der Grosse Rat jeweils am Dienstag tagt, fallen die Schulstunden während dieser Zeit aus.