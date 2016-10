Der Tag begann für den 48-jährigen Stadtammann von Wettingen um 7 Uhr – im Büro. «Ich erhalte pro Tag rund 70 Mails. Die müssen bis Ende Woche abgearbeitet sein. Heute konnte ich grad noch die Tägi-Vorlage fertigstellen.» Der Sonntag ist für den CVP-Mann keine Ausnahme. Bis die Familie auf ist, ist er wieder zu Hause. «Samt Gipfeli.» Auf dem Tisch hat er sein iPad aufgestellt, die News von Radio Argovia laufen. Noch gibt es keine Ergebnisse. Es bleibt Zeit für einen Spaziergang mit Frau Désirée und Hundeli Gina an der Limmat. Aus der Fischerhütte ruft Vereinspräsident Reto Ehrbar: «Händ er en Kafi wellä?» – «Nei du, mir sind im Druck, müend am Ölfi uf Aarau.»

Als sich Dieth zu Hause den einen dunkelblauen Sakko mit Aargau-Wappen am Revers überstreift, leuchtet das Display seines Telefons. Der Badener FDP-Nationalrat Thierry Burkart schreibt: «Drücke dir die Daumen.» Für seine Frau lässt Dieth einen Espresso aus der Maschine, sie schminkt sich fertig. «Ou, jetzt müemer scho chli luege!», sagt er plötzlich. Sein Wahlkampfleiter meldet einen Unfall bei Mägenwil, es gebe Stau in Richtung Aarau. Die Familie steigt in ihren VW-Van. Dieth am Steuer. Auf der Autobahn rollt alles. Freie Fahrt Richtung Regierungsrat.

«Aber ich weiss doch no gar nüt!»

In Aarau treffen sich Partei- und Wettinger Freunde im Restaurant Capri. Um 12 Uhr trifft CVP-Kantonalpräsidentin Marianne Binder ein: «Es gseht nöd schlecht us!» Der Wirt bringt San Pellegrino und Pinot Grigio. Auf dem Tisch steht wieder das iPad, im az-Liveticker werden die Resultate verfolgt. «Gopf!», fährt es aus Dieth. Sein Grinsen zeigt, dass die Aufregung eine gespielte ist: «Urs Hofmann liegt in Wettingen vor mir! Ich nehme diese Wahl nicht an!» Gelächter im Säli.